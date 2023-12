Spettacolo di fontane danzanti a Medicina

Anche i paesi del circondario pronti al brindisi. La parte del leone la fa Medicina con il suo ‘Capodanno in Piazza’ organizzato dalla Pro Loco insieme all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Montanari. L’appuntamento, a partire dalle 23 di questa sera, è in Piazza Garibaldi con uno straordinario spettacolo di fontane danzanti targato ‘Dominici’s Fontane’. Musica e dj-set con Alex Monti per festeggiare e ballare tutti insieme poi, allo scoccare della mezzanotte, l’immancabile brindisi con un bicchiere di spumante e una buona fetta di panettone o pandoro offerti dalla Pro Loco con il supporto di Cesac Sca e Coop Reno. Da non perdere, il giorno seguente, l’apertura straordinaria pomeridiana dalle 15 alle 19 con ingresso libero e gratuito per ammirare la mostra ‘Il Presepio di Wolfango’ nella Chiesa della Salute di via Cavallotti. Attiva, come sempre, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in via Oberdan presso il campo da basket.

A Castel San Pietro, dopo lo spettacolo serale, domani, dalle 9 alle 12 in centro storico, gli auguri in musica del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme per le strade della città. Poi il brindisi in piazza con il saluto dell’amministrazione comunale.

A Castel Guelfo ci sono ancora posti per il ‘Capodanno in Musica – Cenone 2024’ organizzato dalla Pro Loco presso l’Arca di via Stradone. Dalle ore 20 in poi via libera al ricco menù di pesce, ma con alternative per i bambini e per chi non può mangiare le specialità di mare, insieme alla musica di Luca Orsoni e Morena Band (per prenotazioni 327.4033443 – 338.2180978). Un’iniziativa che corona un anno d’oro per l’associazione guelfese che opera in stretta sinergia con il municipio: "Ai volontari del sodalizio va il nostro ringraziamento per un impegno che è un patrimonio prezioso tutt’altro che scontato – commenta il sindaco Claudio Franceschi –. L’occasione giusta per trascorrere in compagnia, e a pochi passi da casa, l’ultima notte dell’anno".

Mattia Grandi