Spettacolo in Autodromo. Sfrecciano le moto del Civ. Oggi il ricordo di Salvadori

Forti emozioni e grande spettacolo in autodromo per il Civ, il Campionato italiano velocità delle moto. Ieri si sono svolte diverse gare che hanno assegnato i titoli e altre competizioni, nelle varie categorie, si svolgeranno oggi.

Sempre oggi, peraltro, la Federazione motociclistica italiana ricorderà Luca Salvadori, e lo farà nel contesto del Dunlop Civ. Infatti sulla griglia di partenza Superbike del round Xlmoto (alle 14.10), ci sarà l’omaggio per il pilota recentemente scomparso, che sarà aperto a tutti. Anche chi non ha il biglietto potrà accedere in griglia, mentre chi non sarà in circuito potrà seguire il tutto in diretta Instagram. L’accesso del pubblico in circuito sarà dal cancello vicino al museo Checco Costa.

La due giorni dedicata alle moto si concluderà inoltre con una parata (due giri di pista dietro safety car) dedicata ai motoclub e non solo. Uno spettacolo nello spettacolo che entusiasmerà tutti gli appassionati delle due ruote.