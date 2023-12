Spettacolo in piazza con ‘Accadde a Betlemme’

Spettacolo domenica per la ventesima edizione di ‘Accadde a Betlemme’ che ha visto centinaia di alunni delle scuole S. Giovanni Bosco in piazza per il Natale. "Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti gli insegnanti e al personale del Polo 0-6, della Primaria e della Secondaria – recita una nota della presidenza dell’istituto –. Un ringraziamento particolare a tutti gli alunn e ai tanti famigliari". Lunga la lista di ringrazimenti, fra cui "Daniele Sarro che ha seguito personalmente tutte le fasi dell’organizzazione l’architetto Faggiotto e i registi Lelli Alessandro e Zardi Michela. Grazie anche alla polizia locale e alle forze dell’ordine presenti". E poi gli sponsor fra i quali le Fondazioni Crimola e Fondazione Cassa di Ravenna. Infine a Comune, sindaco, vescovo e alla preside Guadagni "che ha consegnato a tutta la città l’augurio della Scuola".