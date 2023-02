Spettacolo teatrale per la Shoah

Continua la programmazione circondariale legata al ‘Giorno della Memoria’. A Casalfiumanese spazio allo spettacolo ‘Novecentotrentotto Anno XVII E.F.’, a cura della compagnia teatrale Instabile, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Borgo Tossignano e l’associazione Aned di Imola. Lo scopo è quello di riflettere sulla tragedia della Shoah e tenere viva la memoria di tutte le vittime del nazifascismo. Appuntamento per tutta la cittadinanza l’8 febbraio alle 21 al teatro comunale del paese. Replica, nella stessa sala, l’11 alle 11 solo per gli alunni della scuola secondaria di I° grado ‘S. Bartolomeo Apostolo’.