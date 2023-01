Spi-Cgil e Auser lanciano la sfida alla longevità

Domani alle 16.30 nella sala delle Stagioni (via Emilia 25) secondo incontro della rassegna ‘Io mi piaccio… una sfida alla longevità’, organizzato dal coordinamento donne Spi Cgil di Imola, in collaborazione con Auser. Magda Babini (foto), presidente di Auser Emilia Romagna, presenterà il libro ‘Pensare la longevità dopo la pandemia’, curato da Auser e Spi Emilia Romagna.

L’andamento demografico, la riorganizzazione e nuove proposte di servizi per prolungare l’invecchiamento attivo sono affrontati dagli esperti in un’ottica di solidarietà tra le generazioni. La conquista di diritti civili e sociali degli ultimi 50 anni ha prodotto cambiamenti profondi nella composizione delle famiglie e nuove modalità di relazioni suggeriscono anche nuove soluzioni abitative. La digitalizzazione è una possibilità, ma va accompagnata, resa accessibile perché non sia motivo di marginalizzazione di chi è più avanti negli anni o non ha disponibilità economiche sufficienti.

I prossimi incontri della rassegna ‘Io mi piaccio...una sfida alla longevità’ sono in programma giovedì 26 gennaio con la biologa nutrizionista Gabriella Gangi: sappiamo quanto è importante mangiare sano per la nostra salute, ma anche su questo aspetto sfidiamo un po’ i condizionamenti e facciamo luce su alcuni luoghi comuni. Il cibo, a qualsiasi età, ci deve appagare pur salvaguardando il nostro benessere.

L’ultimo incontro, giovedì 9 febbraio, sarà dedicato alla medicina di genere, tema affrontato da Fulvia Signani, psicologa esperta di medicina di genere: occuparsi della salute delle donne tenendo conto delle differenze, non solo sotto l’aspetto anatomo-fisiologico, ma anche biologico-funzionale, psicologico, sociale e culturale, garantirebbe una maggiore personalizzazione ed efficacia delle cure.