Spillano 20mila euro a una banca. La polizia li lascia a bocca asciutta. Nei guai anche un 21enne imolese

Un imolese di 21 anni è tra le tre persone finite nel mirino della magistratura siciliana nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni di una banca e di un ordine professionale con sede a Patti, in provincia di Messina. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Dovrà dunque restare in città, a disposizione degli inquirenti e in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe agito insieme a un ventenne della provincia di Ravenna e a un sessantenne della provincia di Ferrara. I primi due sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per il giovane imolese è stato ritenuto sufficiente l’obbligo di dimora. Tale misura, a differenza della custodia cautelare, non comporta l’arresto ma impone alla persona indagata di non allontanarsi dal proprio comune, con l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità competenti. In questo modo il giudice per le indagini preliminari intende evitare il rischio di fuga e assicurare la disponibilità dell’indagato nel corso delle indagini.

La vicenda prende le mosse dalla denuncia presentata da un istituto bancario di Patti, che si era visto recapitare richieste sospette da parte di sedicenti delegati di un ordine professionale locale. Attraverso la presentazione di un falso mandato di pagamento, i tre indagati sarebbero riusciti a convincere il personale della banca a disporre un bonifico urgente di quasi 20mila euro in favore di uno di loro. Una truffa architettata con modalità subdole e credibili, tanto da ingannare inizialmente gli addetti allo sportello.

Il trasferimento di denaro, però, non è andato a buon fine. L’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato, che avevano già avviato accertamenti, ha permesso di bloccare quasi per intero la somma prima che potesse essere prelevata o fatta sparire attraverso altri conti correnti. L’analisi dei flussi bancari ha consentito agli inquirenti di risalire rapidamente all’identità dei tre sospettati.

Da lì la Procura di Patti ha chiesto al gip l’emissione di misure cautelari, poi eseguite con un’operazione congiunta che ha coinvolto diversi uffici di Polizia: la Squadra mobile di Ravenna, quella di Ferrara, il commissariato di Lugo e il commissariato di Imola. Proprio in città gli agenti hanno rintracciato il 21enne. L’indagine non è conclusa: le autorità siciliane intendono chiarire i ruoli specifici di ciascun indagato e verificare se lo schema truffaldino sia stato tentato anche altrove.