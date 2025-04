Spopola l’aperitivo a 50 metri

È una delle principali novità di quest’edizione 2025 della ‘6 Ore di Imola’, destinata ad accompagnare anche il Gran premio di Formula 1. Dopo il debutto nella giornata delle prove libere, è ripartita ieri ‘Dinner in the Sky’ format che consente di sorseggiare un aperitivo o assaporare un menù gourmet a 50 metri d’altezza, con una vista impareggiabile sul circuito nel fine settimana del Wec. Un successo immediato, accolto con entusiasmo dagli appassionati. La piattaforma è posizionata in prossimità della partenza, con affaccio privilegiato sul podio e sulla curva della Rivazza. Il servizio gastronomico è curato da La Fenice. Previste varie sessioni giornaliere, dal brunch alla cena, ma per la giornata di oggi c’è già il tutto esaurito.