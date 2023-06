‘Sport al centro’, bimbi protagonisti

Attività fisica e solidarietà a braccetto per tutta la giornata di oggi al parco delle Acque minerali. C’è la nuova edizione di ‘Sport al centro’, che dalle 9.30 coinvolgerà anche lo stadio Romeo Galli e la piscina Ruggi. L’evento, organizzato dal Comune e pensato per i più piccoli, promuove ben 40 discipline diverse tutte da provare per un totale di 53 società in vetrina. Giunta alla sua 22esima edizione, l’iniziativa è dedicata alla memoria di Domenico Dadina, storico funzionario dell’Ufficio Sport del Comune scomparso nel 2015. Ci sarà spazio per due iniziative il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno del territorio: una lotteria di raccolta fondi promossa da Auser (due estrazioni in programma, una alle 12 e alle 17.30) e una vendita di prodotti targati Dulcis Café, Manuinpasta e Laboratorio Plasir.