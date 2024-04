’Sport al centro’ cerca partnership

Il Comune cerca sponsor per ‘Sport al centro’ di domenica 9 giugno. Per la realizzazione della manifestazione è richiesto ai sostenitori di partecipare con finanziamenti in denaro, oppure con la messa a disposizione di beni o servizi. A titolo di controprestazione, il Municipio si impegna a "veicolare il logo degli sponsor sul materiale stampato per la promozione degli eventi, sul sito internet del Comune e dei singoli servizi, comunicati stampa e altre modalità".

‘Sport al centro’ andrà in scena anche quest’anno all’interno del parco delle Acque Minerali, coinvolgendo tra l’altro impianti sportivi e aree pubbliche cittadine tra le più importanti: dall’Autodromo allo stadio Romeo Galli, passando per PalaRuggi, piscina comunale e circolo Tennis Cacciari fino ad arrivare all’area Lungofiume. Ancora una volta, ‘Sport al centro’ porterà centinaia di ragazzi a provare le varie specialità in spazi creati ad hoc per fare toccare con mano le varie discipline soprattutto ai più piccoli avventori della manifestazione. Una giornata in cui la promozione e l’avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva trovano la loro massima espressione, con tutti i benefici che ne derivano sia per ciò che concerne il mantenimento di un buono stato di forma fisica, fino al vivere le dinamiche di gruppo, socializzando ed integrandosi con gli altri, alla vita all’aria aperta ed a tutti gli stili di vita sani che ne conseguono. "L’obiettivo di ‘Sport al centro’ è quello di far crescere l’evento e farlo uscire dai confini prettamente locali, facendogli assumere una dimensione sovraterritoriale e ultraprovinciale – spiegano gli organizzatori –, con il coinvolgimento di migliaia e migliaia di persone sia coinvolte direttamente nell’effettuazione dei vari mini eventi che indirettamente come pubblico e a questo scopo si sono concretizzate forti collaborazioni, oltre a quelle tradizionali con le società sportive, con Coni proviciale e regionale, Croce Rossa Italiana, istituti scolastici e Ausl".