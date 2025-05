Sport al centro, domenica nel nome di ’Dado’

Torna domenica 1° giugno ‘Sport al centro’, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura dello sport, organizzata dal Comune. Arrivato alla sua 24esima edizione, l’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 al parco delle Acque minerali, coinvolgendo anche lo stadio comunale Romeo Galli.

Si annuncia anche quest’anno una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tantissime discipline presentate da circa 50 società sportive aderenti alla manifestazione. Sarà anche l’occasione per ricordare ancora una volta Domenico ‘Dado’ Dadina, stimato e indimenticato dipendente comunale che ha dato la sua vita per lo sport, vera ‘anima’ di questa manifestazione, che non a caso ha per sottotitolo ‘Dado, una vita per lo sport’.

L’evento si avvale anche del patrocinio del comitato regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia-Romagna. Come di consueto, la sfilata degli sportivi accompagnati dalla banda musicale Città di Imola partirà alle 9.30 da piazza Gramsci con direzione stadio Romeo Galli, dove i saluti istituzionali apriranno ufficialmente la manifestazione. Per vivere appieno la giornata, saranno attivi diversi punti ristoro nel parco e nell’area limitrofa. Sono state come detto una cinquantina le società sportive, per un totale di 40 discipline diverse, che si sono presentate e hanno coinvolto migliaia di giovani e famiglie nell’edizione 2024 di ‘Sport al centro’. Oltre 25mila le presenze complessive stimate dal Comune lo scorso anno per una festa diffusa sempre molto apprezzata da grandi e piccoli.