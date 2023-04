Sport, aree giochi e informazione ’ViVimordano’ prende forma

Continua il lavoro dell’amministrazione comunale di Mordano per la valorizzazione del territorio. E il progetto ViVimordano, che ha già visto eseguiti molti interventi di decoro e riqualificazione, inquadra altri obiettivi in chiave rigenerativa e di utilizzo di aree verdi e strutture pubbliche. Ma anche attraverso l’installazione di attrezzature sportive e di intrattenimento a disposizione delle collettività. Politiche che strizzano l’occhio alla fruizione dei cittadini ed alla sostenibilità ambientale.

Così hanno fatto la loro comparsa nuove aree ginniche, giochi a terra e nei parchi, cabine decorate e un percorso di miglioramento di zone storiche arricchite da strumenti informativi come la realtà aumentata ed i Qr code. Anelli di giunzione con quegli itinerari, definiti linee di visita, relax e sport, che permettono l’accesso a ogni porzione del territorio. Una progettualità ancora in corso che, nelle prossime settimane, porterà all’installazione di totem informativi da affiancare ai portali posizionati lungo la dorsale che collega Mordano a Bubano. Senza dimenticare il ruolo della Ciclovia del Santerno che per Mordano, punto estremo di partenza o arrivo, ha l’obiettivo di intercettare nuovi flussi di visita.

Il progetto ViVimordano, nato 3 anni fa attraverso l’opera di uno specifico gruppo di lavoro che aveva messo nel mirino più di 50 interventi dedicati alla promozione del territorio, ha già materializzato oltre la metà delle proposte con la restante parte prevista a regime entro il prossimo biennio.

"Una pianificazione andata avanti di pari passo con le maggiori opere pubbliche già programmate – spiega il vicesindaco Luigi Gallignani –. Uno strumento primario per riqualificare i centri storici di Mordano e Bubano, rivitalizzando la fruizione delle aree urbane, e la borgata Chiavica".

Un felice abbinamento con quei lavori che ridisegneranno l’assetto dell’area mordanese. Dalla riqualificazione Erp del palazzo affacciato su piazza Cassani di Bubano a quella che riguarda piazza Pace e via Sant’Eustacchio a Mordano. Ma anche via Lume, la finitura della ristrutturazione di Palazzo Liverani e il nuovo servizio di illuminazione pubblica sull’intera zona comunale. Previsti, inoltre, gli interventi manutentivi e conservativi di risanamento della biblioteca di via Bazzino, di molti ponti e l’efficientamento energetico di diversi edifici pubblici.

"Ma ViviMordano vuole anche promuovere il patrimonio locale tramite infrastrutture capaci di aumentare la sensibilità dell’effettivo valore dei beni e la vivibilità da parte di cittadini e turisti – continua Gallignani –. Spazio, quindi, ad opere di manutenzione e rigenerazione per le aree e strutture presenti. Il tutto con la massiccia introduzione di nuove infrastrutture".

Ben presto, infatti, arriveranno altri totem e cartelli segnaletici dedicati ai maggiori punti di interesse. Ma pure una nuova area sportsalute, inediti percorsi green e l’area sgambatura cani a Mordano a cui si aggiungeranno quelle simili di Bubano e Chiavica.

Capitolo risorse. "Più del 90% dei fondi necessari giungono da donazioni di aziende locali – conclude l’assessore –. Gran parte delle installazioni sono state organizzate dai tecnici comunali ed eseguite dai volontari. A loro sarà dedicato uno speciale pannello di ringraziamento".

Mattia Grandi