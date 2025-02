Sport, miti e verità. Ecco il Premio Pirazzini. Le storie dei campioni affidate ai giovani

Pietro Mennea, Giacomo Agostini. E ancora, Niki Lauda, a cui aveva affibbiato il soprannome di ’Computer viennese’. Miti, campioni, personaggi, ma sopratutto persone dai risvolti umani tutti frequentati e raccontati da Ezio Pirazzini, storico giornalista Imolese de Il Resto del Carlino. A lui, che ha lasciato il segno cantando di sport, è intitolato come sempre il premio “Ezio Pirazzini, protagonista di una passione”, quest’anno giunto alla dodicesima edizione e aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori del Circondario di Imola e di Lugo.

Forte il tema cardine che come a ogni giro di calendario animerà i lavori dei ragazzi: ’Giornalismo e sport: a caccia di miti o verità’, proprio come quei Mennea, Agostini o Lauda cantati da Pirezio.

Come di consueto il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori del Circondario Imolese, con un allargamento territoriale, da due anni a questa parte, al Polo Tecnico Professionale di Lugo. E prende le mosse dalla vita e dalla professione del giornalista, e si articola come sempre in due sezioni: stampa (con la scrittura di un articolo entro le sessanta righe) e la parte multimediale (con la produzione di un filmato non superiore ai 3 minuti).

Ogni sezione prevede tre premi in denaro per i tre primi classificati di ogni gruppo – 300 euro al primo di ciascuna sezione; 200 euro al secondo e 100 euro al terzo classificato –, a cui si aggiungono premi per le scuole partecipanti e un premio agli insegnanti che maggiormente si sono distinti nello stimolare gli studenti e le classi.

Tutti elaborati che saranno giudicati da esperti del settore come Pino Allievi, già inviato speciale della Gazzetta dello Sport per la F.1, Giuseppe Tassi, editorialista QN - Il Resto del Carlino e gli ex colleghi Renato D’Ulisse e Raffaele Dalla Vite. Tempo limite per l’invio degli elaborati da parte delle scuole: lunedì 28 aprile 2025. In particolare, iI lavori per la sezione multimediale vanno inviati a tamtamvideopro@gmail.com e la sezione articoli a gpirazzini@icloud.com (si possono sempre inviare i testi in formato cartaceo alla sezione di Imola dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia,piazza Gramsci 21 – 40026 Imola). La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 27 maggio, come sempre all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” nella sala stampa dedicata proprio a Ezio Pirazzini.

L’obiettivo, oltre ad avvicinare i ragazzi alla professione resta quello di promuovere la capacità narrativa, la passione sportiva e la conoscenza di campioni, personaggi, strutture che ne hanno fatto la storia. Merito di un comitato organizzativo che comprende dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia – sezione di Imola, insieme alla figlia Gabriella Pirazzini, a Marco Isola e Vinicio Dall’Ara, e ad altri amici del giornalista.

Gabriella avrebbe voluto far arrivare l’iniziativa solo alla decima edizione, per il centenario del papà scomparso "ma non ci siamo potuti fermare – confessa –, viste le tante richieste" (l’anno scorso tantissime le riflessioni degli studenti e delle studentesse degli istituti superiori di Imola che hanno partecipato, un numero che ha raggiunto quasi quota

500).

La figlia di Pirezio si augura che il premio possa diventare per i ragazzi in un "dibattito sul ruolo del giornalista oggi". Perché, come ricorda anche Vinicio Dall’Ara: "E’ un momento in cui spesso l’informazione è sotto accusa. Vogliamo vedere cosa ne pensano i giovani".

Si aggiunge il ’Tigrone’ Gianfranco Bernardi: "Ci è piaciuto quest’anno proporre al mondo scolastico una riflessione su come nascono i miti sportivi e crescono anche attraverso la penna dei giornalisti, ma anche come si possano creare false verità". Presente anche Moreno Grandi, presidente della sezione di Imola dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

Il saluto del Comune arriva dalle assessore all’Autodromo Elena Penazzi ("condividiamo i valori di questo premio, ovvero rendere i giovani protagonisti" e alla Scuola, Gianna Gambetti: "Spero che cresca negli studenti uno spirito critico". Chiude l’editorialista di QN Beppe Tassi: "Il giornalismo cambia, ma noi crediamo fortemente ancora nell’informazione che scava nelle storie".

red. cro.