Sport per tutti a Mordano. Ecco la palestra al parco: "È già molto frequentata"

Mordano punta sullo sport all’aria aperta e alla portata di tutti. Così, da un po’ di tempo, il municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari è entrato a far parte del ‘Progetto Sport nei Parchi’ promosso da Anci e Sport Salute. L’obiettivo dell’ente è quello di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva open air, in specifiche aree verdi attrezzate, per una fruizione in autonomia o attraverso percorsi elaborati con le associazioni locali. E proprio in questa direzione hanno fatto la loro comparsa da qualche settimana, in una parte del parco pubblico di via Giovanni Paolo II, una serie di nuove attrezzature ginniche per esercizi a corpo libero e non solo. "Sei attrezzi per chi ama un tipo di ginnastica abbastanza dolce – spiega il vicesindaco Luigi Gallignani con delega al verde -. Strumenti idonei soprattutto per i ragazzi in età da scuole medie e superiori". Già, dato che, a pochi metri di distanza da lì, ci sono due palestrine a libero accesso: una per la platea adulta e l’altra per i più piccoli. "Senza dimenticare il corner di ginnastica dolce nel Parco Europa di Bubano e il percorso della salute realizzato nell’Oasi della stessa frazione – continua -. Tra i traguardi messi a fuoco dal progetto ci sono il rilancio della pratica fisico-sportiva, il contrasto della sedentarietà e la prevenzione da obesità e fattori di rischio per la salute. Con un occhio di riguardo alla maggiore inclusione".

Un filone, quest’ultimo, caro al sindaco Tassinari: "Palestre all’aria aperta a disposizione di tutti senza la necessità di avere in tasca tessere d’ingresso e abbonamenti a pagamento – aggiunge il primo cittadino -. Strutture, tra l’altro, frequentatissime in diverse ore del giorno dai cittadini. Dopo la pandemia c’è stato un vero e proprio boom del gradimento per queste soluzioni". Della serie, massima resa con minima spesa. Il ‘Progetto Sport nei Parchi’, infatti, prevede per il Comune selezionato il cofinanziamento con un contributo pari al 50% dell’importo complessivo. Cifre sostenibili che, nel caso del modulo a sei attrezzi scelto dalla giunta mordanese, toccano quota 10mila da abbinare a un pari impegno economico del Credito Sportivo. Con una peculiarità: "Il coinvolgimento attivo di realtà sportive del territorio nella promozione del corretto uso di tali attrezzi – conclude Tassinari -. Un bell’esempio di progettualità partecipata e condivisa".

Mattia Grandi