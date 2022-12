Sportcity day, aderisce anche Imola

Dopo il successo della 2ª edizione dello Sportcity Day, l’evento promosso dalla Fondazione Sportcity che il 18 settembre ha visto in 35 città italiane il coinvolgimento di oltre 60mila cittadini, è ripartita la macchina organizzativa per la terza edizione del 17 settembre 2023. Alla prima chiamata, hanno già risposto all’appello 42 città, superando così a otto mesi dall’evento il numero dello scorso anno. C’è anche Imola. L’evento cresce e nel 2023 potrebbe superare il numero di 60 città italiane coinvolte, puntando a sbarcare anche oltre confine (già alcune città europee e non solo hanno mostrato interesse per l’evento).