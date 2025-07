"Sportelli bancari da salvare"

"Salvare gli sportelli bancari sul territorio". Questo l’appello di Christian Rodondi (nella foto), responsabile dei dipartimenti della segreteria provinciale di Forza Italia Bologna e capogruppo consigliere a Casalfiumanese, che interviene con fermezza in merito alla chiusura degli sportelli bancari sul territorio, rilanciando l’appello del presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti. Rodondi sottolinea come la problematica fosse già stata sollevata in precedenza da Forza Italia, con particolare riferimento al comune di Fontanelice, dove alcuni servizi essenziali sono venuti a mancare negli anni. "Avevamo già acceso i riflettori su questa criticità e, tramite l’intervento della nostra consigliera regionale Valentina Castaldini, avevamo presentato un’interrogazione in Regione per chiedere un intervento risolutivo". L’esito però è stato negativo. Una risposta che, a detta di Rodondi, "non tiene conto delle reali esigenze dei cittadini e delle attività commerciali che, soprattutto nei territori più periferici e meno serviti, si trovano ad affrontare crescenti difficoltà". Rodondi esprime pieno accordo con le parole del Presidente Galletti: "È fondamentale mantenere vive e presenti le banche nei nostri territori, specialmente in quelli che già soffrono la mancanza di servizi. Le continue istanze da parte di cittadini e commercianti testimoniano le molteplici difficoltà che la chiusura degli sportelli bancari sta generando, dal prelievo di contanti alle operazioni più complesse, fino all’impatto sulla socialità e sulla vitalità dei piccoli centri".

n. m.