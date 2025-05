Sportello digitale, nuova lezione

Alla biblioteca di Castel San Pietro Terme lo “Sportello Digitale Facile” è affiancato da corsi di formazione tematici che si tengono ogni due mercoledì (eccetto festivi) dalle 15 alle 18. Il tema che si affronterà il prossimo mercoledì è “Trasforma i tuoi documenti cartacei in digitali: guida pratica alla scansione e condivisione”. La prenotazione si effettua al link sul sito del Nuovo Circondario Imolese alla pagina Castel San Pietro Terme - Biblioteca Comunale - Nuovo Circondario Imolese. Si può prenotare anche per partecipare all’incontro successivo che sarà dedicato a “Smartphone: come navigare tra le app e configurare le impostazioni”.

Lo Sportello digitale facile è stato attivato dal Nuovo Circondario Imolese con le risorse del Pnrr.