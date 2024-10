’Sportello Lavoro per Te’. Il nuovo servizio all’Hub Stazione

Dai primi di ottobre all’Hub Stazione di Medicina (piazza della Repubblica 2) è attivo ’Sportello Lavoro per Te’, il nuovo servizio di supporto per l’accesso ai programmi del Centro per l’Impiego di Imola. Grazie all’accordo sottoscritto dal Comune con l’Agenzia Regionale per l’Impiego, gli operatori di Officina Immaginata affiancheranno i cittadini nella fase di prenotazione dell’appuntamento e in quella di colloquio a distanza con il Centro per l’Impiego di Imola. L’obiettivo del servizio è offrire supporto amministrativo e agevolare l’accesso dei giovani ai programmi di politica attiva del lavoro, con particolare riguardo ai progetti loro dedicati ad esempio il programma GOL, senza doversi recare direttamente al Centro.

All’Hub Stazione sarà a disposizione una postazione informatica (pc, cuffie e microfono) per svolgere il colloquio da remoto, con supporto e assistenza da parte dell’operatore. Si potranno consultare le offerte di lavoro filtrandole in base al profilo e alle necessità di ogni persona (distanza, tipo di contratto); compilare il proprio curriculum vitae; rilasciare la DID (Dichiarazione di Immediata disponibilità) e firmare digitalmente il patto di servizio personalizzato con il Centro per l’impiego.

Per candidarsi alle offerte di lavoro e usufruire dei servizi si dovrà accedere al portale www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te tramite autenticazione con Spid, Cie o Cns. Nel caso l’utente sia sprovvisto dello Spid sarà supportato nella richiesta. Per informazioni e per prenotare l’appuntamento contattare l’Hub stazione allo 331 211 3996, tramite email hubstazione@officinaimmaginata.it, recarsi di persona il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. "Siamo lieti di poter fornire alla cittadinanza questa nuova opportunità – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Dilva Fava – che consente di svolgere da remoto la maggior parte dei servizi e delle attività forniti dal Centro per l’Impiego di Imola".

