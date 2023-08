Sprint della Chirurgia Sono stati recuperati tutti gli interventi rinviati per il Covid

Concluso il periodo pandemico, uno dei servizi ospedalieri che ha risentito più di tutti delle difficoltà derivanti da uno dei momenti più critici della nostra storia recente è stata la Unità operativa complessa di Chirurgia Generale.

Intenso è stato quindi il lavoro di riorganizzazione e di recupero di tutti gli interventi che non erano stati eseguiti e rinviati per i noti motivi. Una corsa contro il tempo, con una mole di lavoro eccezionale che ha portato a dei risultati straordinari: nella prima metà del 2023 sono state recuperate le attese dovute al Covid e in autunno saranno chiamati i pazienti con interventi programmabili in lista dal 2023 (le urgenze, lo ricordiamo, sono sempre state garantite).

"Gli interventi – fa sapere l’Azienda sanitaria – sono aumentati quantitativamente di circa il 26%. I dati avvalorano anche una crescente fiducia dei cittadini nei confronti della chirurgia di Imola, dimostrata dal calo del 10% della mobilità passiva (persone del Circondario che decidono di farsi operare fuori Ausl) e dall’aumento del 12% dell’attiva (ossia delle persone assistite da altre Aziende che si operano ad Imola). Positiva anche la produzione ambulatoriale, che nei primi 3 mesi del 2023 supera del 17% i dati dello stesso periodo del 2022.

Proprio parlando degli interventi ambulatoriali, l’Ausl ne approfitta per dare una risposta articolata a un nostro lettore, Massimo Neri, che si era lamentato per la risposta dell’Ausl in merito all’asportazione di un lipoma. "Mi hanno detto di rivolgermi a Bologna o in Romagna perché questi interventi sono stati sospesi a tempo indeterminato".

"Per quanto riguarda la segnalazione del signor Neri – scrive l’Ausl – le operazioni di asportazione del lipoma vengono eseguite regolarmente e non sono state interrotte".

"Il percorso – aggiugono dall’Azienda sanitaria - è il seguente: come stabilito dai Lea (livelli essenziali di assistenza ovvero le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, stabiliti tramite Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) le prestazioni come, ad esempio, l’asportazione di lipomi, cisti sebacee, lentigo, cheratosi seborroiche vengono prese in carico dal Servizio sanitario nazionale solo nel momento in cui lo specialista rilevi una sintomatologia di una certa gravità come nel caso di lesioni cutanee primarie, il sospetto melanoma, le neoformazioni cutanee sanguinanti o altre patologie ingravescenti".

"L’asportazione può essere eseguita sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero, a secondo dei casi. Ad Imola, negli ultimi sei mesi, sono stati eseguiti 24 interventi di questo tipo", conclude l’Azienda sanitaria – Ci scusiamo per le incomprensioni nate durante la visita, e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. In caso di dubbi o per avere maggiori approfondimenti, l’Ufficio Relazioni col Pubblico garantisce informazioni in modo chiaro, semplice e riservato sui servizi, le prestazioni, i percorsi di cura, assicura l’ascolto e la risposta personalizzata in collaborazione con gli uffici dell’ospedale".

red. cro.