Squassabia e Neri lasciano la maggioranza

di Mattia Grandi

Si è aggiunto un altro capitolo nello scontro tra il sindaco di Mordano, Nicola Tassinari, ed il suo ex vice Federico Squassabia. L’ennesimo colpo di teatro è andato in scena nella seduta serale di un paio di giorni fa del consiglio comunale del paese. Squassabia, a cui il primo cittadino aveva di recente revocato incarico e deleghe dopo un acceso diverbio in giunta, ha dapprima letto uno scritto di chiarimento con la sua ricostruzione dei fatti per poi ufficializzare la fuoriuscita dal gruppo di maggioranza. Un epilogo quasi scontato dopo il botta e risposta, anche a mezzo stampa, delle scorse settimane.

La novità ha riguardato, però, l’addio alla stessa fazione anche della consigliera Annalisa Neri. Un congedo non di poco conto in virtù del ruolo di presidente del massimo organo rappresentativo dell’ente ricoperto dalla donna. I due resteranno tra i banchi mordanesi, ma senza rinforzare le fila dell’opposizione, con la costituzione del gruppo misto.

Numeri che diventano, però, più risicati per il sindaco Tassinari. Da nove, infatti, scendono a sette i membri in forza al sodalizio guidato dal primo cittadino. Di fatto solo un voto in più per tenere a galla la maggioranza nell’approvazione dei temi sottoposti al vaglio del consiglio. Non lo scenario ideale per affrontare l’ultimo anno e mezzo di mandato.

Il documento presentato da Squassabia contiene passaggi eloquenti: "Non credo di essere ancora il benvenuto in questo gruppo guidato dal sindaco che, sottolineo, a suo tempo mi ha cercato e chiesto di sostenerlo conoscendo bene chi ero e cosa pensavo – riporta il testo –. Credo, in questi anni, di essermi sempre speso con passione, competenza e coerenza nei confronti del bene di questa comunità portando avanti e realizzando idee innovative per clima e ambiente".

E ancora: "Sono sicuro di non aver mai tradito il programma che ci eravamo dati e che i cittadini hanno scelto", conclude la missiva dell’ormai ex assessore. Ma le righe non celano il vero oggetto del contendere: l’opposta visione sull’impatto ambientale e sull’ampliamento del sito produttivo locale della ditta Florim. Un bubbone scoppiato in tutto il suo fragore qualche tempo fa con il voto contrario di Squassabia in consiglio comunale. Di certo, l’inizio dell’insanabile frattura tra i due. "Auguro a Squassabia di svolgere al meglio il resto del suo mandato – ha detto Tassinari al telefono nella serata di ieri –. Noi siamo a disposizione di tutto il consiglio nel rispetto di ogni singola istanza". Non solo. "Il nostro rapporto si è interrotto in corsa ma non porto rancore. Non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme – chiosa –. Numeri minimi per la maggioranza? Un elemento in più da valutare ma confido nella grande consapevolezza dei miei consiglieri sulla valenza del ruolo".