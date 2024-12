Stadio, cresce l’importo dei lavori. Via libera al progetto esecutivo. L’intervento sfiora i 300mila euro

Cresce ancora, e arriva a sfiorare i 300mila euro, l’importo dei lavori (attesi ormai da anni) propedeutici al previsto adeguamento dello stadio Romeo Galli innanzitutto attraverso la realizzazione di bagni e servizi sotto la tribuna dell’impianto comunale. La Giunta ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo, con relativo aggiornamento del quadro economico, che segue il via libera al piano definitivo arrivato a fine 2022. A questo punto, se non ci saranno ulteriori ritardi, le operazioni verranno portate avanti il prossimo anno prima con l’affidamento e poi con l’agognata realizzazione dei lavori. "Il progetto di completamento del sottotribuna dello stadio Romeo Galli nasce dall’esigenza di adeguare l’impianto sportivo esistente alle nuove esigenze funzionali e di adeguamento normativo connesse con l’attività sportiva della federazione sportiva nazionale del calcio e dell’atletica", ricordano dal Comune. In particolare, il progetto in questione riguarda la realizzazione di servizi igienici, del posto di polizia locale e del blocco ristoro. Rispetto al piano definitivo approvato un paio di anni fa, il nuovo progetto esecutivo prevede alcune modifiche. Nel dettaglio, viene rivista la distribuzione interna del corpo a sinistra del tunnel con un aumento di cinque metri quadrati a favore del ripostiglio/disimpegno e del bar; modificata, sul lato destro, anche la distribuzione interna (senza aumento di superficie) che consente l’ampliamento del posto di polizia; infine, spazio alla predisposizione della postazione delle pompe di calore per un futuro riscaldamento degli ambienti, al posto dell’installazione dell’impianto tradizionale. I lavori, come detto, sono attesi da anni.

"La scelta di affidare il servizio di progettazione a studio professionale esterno, ha comportato una dilazione dei tempi di sviluppo della progettazione stessa, generando altresì un incremento dei costi delle materie prime", spiegano dalla Giunta. Tra l’altro, nei mesi scorsi, la Regione ha approvato l’elenco dei prezzi delle opere pubbliche che ha comportato, come accennato all’inizio, un incremento della spesa per i lavori stimata in 35mila euro. A questo punto, l’importo dell’intervento per lo stadio è salito a 295mila euro. Tali fondi, girati dal Comune ad Area Blu, arrivano in larga parte da un tesoretto accantonato all’indomani dei lavori per le torri faro inaugurate nel 2020. Quelle operazioni, il cui costo era inizialmente stimato in 860mila euro ottenuti a seguito della concessione del mutuo dell’Istituto di credito sportivo sottoscritto a fine 2019, portarono infatti a un "considerevole risparmio sulla cifra inizialmente impegnata", ricordano dalla Giunta. Sullo sfondo, c’è sempre il maxi-progetto messo nero su bianco ormai nel lontano 2019, quando assessore allo Sport era Maurizio Lelli: un investimento per un quadro economico complessivo da due milioni tra ristrutturazione degli spogliatoi, realizzazione delle nuove torri faro e il completamento degli spazi sotto gli spalti, con la costruzione di una palestra e dei servizi alla tribuna. Erano in programma anche "interventi puntuali" di adeguamento dell’impianto alle direttive del Coni, ai regolamenti tecnici delle discipline di atletica e alle normative di sicurezza. Successe poi che il progetto di installazione delle nuove torri faro venne stralciato, come quello per i nuovi seggiolini. E dunque il resto degli interventi previsti sono ancora tutti da fare.