Stadio Galli pronto a rifarsi il look C’è l’ultimo ok di Governo e Coni

di Enrico Agnessi

Il legame rinsaldato tra Comune e Imolese calcio, testimoniato dalla presenza del sindaco Marco Panieri l’altra mattina alla conferenza stampa che ha segnato l’inizio del nuovo corso della società rossoblù, ha già un primo effetto. L’ente di piazza Matteotti, dopo aver ricevuto il necessario via libera dell’Istituto di credito sportivo (controllato dal Governo), ha deciso infatti di affidare ad Area Blu le risorse e le attività necessarie all’esecuzione degli attesi lavori di riqualificazione funzionale, adeguamento e completamento dello stadio Romeo Galli.

Si tratta, in particolare, delle opere previste dalla delibera approvata dalla Giunta a novembre 2022. E cioè la realizzazione di bagni e servizi nel sotto-tribuna e sostituzione del ‘varco’ di accesso area di sicurezza lato Nord. Questo ulteriore via libera sblocca di fatto i quasi 200mila euro (196.720 euro per la precisione) necessari per l’intervento. I soldi sono frutto di un tesoretto accantonato all’indomani dei lavori per le torri faro inaugurate ormai quasi tre anni fa. Quelle operazioni, il cui costo era inizialmente stimato in 860mila euro ottenuti a seguito della concessione del mutuo dell’Istituto di credito sportivo sottoscritto a fine 2019, portarono infatti a un "considerevole risparmio sulla cifra inizialmente impegnata", ricordano dalla Giunta.

C’era però una condizione: i 200mila euro dovevano essere impegnati "solo a seguito di autorizzazione all’utilizzo da parte dell’Istituto di credito sportivo", vincolata al parere favorevole del Coni. E nel giro di alcuni mesi è arrivato il disco verde. Visti i tempi stretti, non si riuscirà a fare partire il cantiere in tempo per l’inizio della nuova stagione. A breve verrà però aperta la gara per l’affidamento dei lavori, che verranno portati avanti presumibilmente nel 2024.

Sullo sfondo c’è sempre il maxi-progetto messo nero su bianco ormai nel lontano 2019: un investimento da due milioni. Nel piano erano previsti la ristrutturazione degli spogliatoi, la realizzazione delle nuove torri faro e il completamento degli spazi sotto gli spalti. Infine, erano in programma anche "interventi puntuali" di adeguamento dell’impianto alle direttive del Coni, ai regolamenti tecnici delle discipline di atletica e alle normative di sicurezza. Il progetto di installazione delle nuove torri faro venne stralciato dal piano complessivo, come anche quello per i nuovi seggiolini della tribuna. E dunque il resto degli interventi previsti nel maxi-progetto sono ancora tutti da fare.