Stagione più lunga. Condizionatori a teatro grazie al sostegno della Fondazione

Il teatro comunale Ebe Stignani non chiuderà, nel 2024, con l’arrivo del primo caldo. Potrà, infatti, restare aperto grazie al nuovo impianto di aria condizionata. Un arrivo atteso da tempo, la cui installazione è finalmente pronta a diventare realtà attraverso un finanziamento da 100mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

"C’è stata un’interlocuzione con la Soprintendenza – riferisce in commissione l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, rispondendo alle sollecitazioni del consigliere comunale di maggioranza Filippo Samachini (Sinistra imolese) –. È un teatro che ha una storia e per il quale non era previsto un impianto i raffrescamento. Ora abbiamo presentato un progetto che soddisfi questa esigenza. E il quadro è completo. Il nostro obiettivo è che l’impianto sia in funzione nei primi mesi estivi".

Comune e Fondazione hanno già firmato lo schema di convenzione attraverso il quale Palazzo Sersanti erogherà in due anni al Municipio i 100mila euro previsti a favore del progetto di climatizzazione del teatro. Nella delibera di Giunta che dà il via libera all’operazione, si ricorda come lo Stignani sia stato restaurato nel 2010. E che in quella fase siano state effettuate "importanti opere per quanto riguarda la climatizzazione della struttura tramite un sofisticato sistema di regolazione" del raffrescamento. L’impianto è infatti già predisposto; e non è necessario intervenire all’interno della struttura, ma è essenziale acquisire il corpo macchina refrigerante, installarlo all’esterno della struttura e creare il collegamento. "Per procedere nelle varie operazioni – rimarcano però dalla Giunta – è necessario prevedere lo studio di un progetto architettonico che valuterà il corretto posizionamento della macchina coniugando efficacia ed estetica". Un iter che, come confermato dall’assessore Raffini, è ormai entrato nella sua fase conclusiva.

Percorrendo idealmente la via Emilia verso l’Orologio, il Comune annuncia interventi anche nella riqualificazione della Galleria del centro cittadino. A riportare il tema all’attenzione della Giunta è, anche in questo caso, un consigliere di maggioranza: il civico Alan Manara (Imola Corre). "Sono in corso accertamenti con i proprietari che devono darci il nulla osta per ridipingere le pareti esterne come quella vicino all’edicola – riferisce Raffini –. E abbiamo già trovato un accordo con la Soprintendenza per l’illuminazione. Non so se ci sarà bisogno di un leggero rifinanziamento, ma spero tra febbraio e marzo di partire con lavori di riqualificazione. Poi ci sono i tre edifici che il Demanio ci lascia su via XX Settembre, relativi a un’altra partita ancora. Anche in quel caso abbiamo già i soldi per riqualificare".

Infine, il restauro del ‘Palazzo nuovo’, ovvero la porzione di Municipio delimitata a Ovest dalla Via Appia, a Nord da via San Pier Grisologo, a Est dalla Piazzetta del tempo libero e che a Sud è collegata al Comune tramite il voltone sopra la via Emilia. "Un lavoro non infinito, ma comunque molto costoso – sottolinea Raffini rispondendo in questo caso a Bruna Gualandi (Pd) –. Abbiamo speso 5,3 milioni per la prima parte, e quasi altrettanti ne sono previsti per concluderlo. La scelta è stata quella di riqualificare in maniera definitiva la parte superiore dell’edificio, dove c’erano i gruppi consiliari. Per quanto riguarda invece quella al piano terra (ex uffici Iat ed ex Bar Colonne, ndr), abbiamo trattative in corso per trovare imprenditori disponibili a riqualificare anche porzioni di immobile e mettere lì la loro attività".