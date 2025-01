Stagione teatrale al via. Dalla comicità alla musica. Sul palco ’sale’ la pace

Manca sempre meno al via della stagione 2025 del teatro comunale di Dozza con la seconda edizione della rassegna dal titolo ‘Il teatro delle storie: pace e felicità viaggiano insieme’. Quattro gli eventi in programma, dal 19 gennaio all’11 aprile, per un cartellone variegato capace di portare in scena un’opera prima teatrale, uno spettacolo comico, una conferenza in stile brillante e un concerto dedicato al grande Fabrizio De André. L’intera produzione porta la firma de ‘La Bottega del Buonumore’ che gestisce, in co-progettazione con il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi, la sala per eventi del borgo.

Partenza, come detto, il 19 alle 16.30 con lo spettacolo ‘La pace è un dono’ di e con Davide Dalfiume e la partecipazione di Gianluca Tizi (prenotazioni al 371.5318963 – online sul sito di Vivaticket). Un lavoro realizzato in sinergia con l’associazione ‘In Touch’. "Il filo conduttore che lega i quattro appuntamenti in programma prende spunto dal fatto che, tanto la pace quanto la felicità, coinvolgono tutte le persone che credono nel teatro come luogo generatore di idee e contenuti – spiega Dalfiume –. La volontà di condividere la nostra conoscenza dell’argomento è un passo fondamentale per la formazione di una presa di coscienza collettiva".

E ancora: "La pace invocata da tutti non c’è nel mondo – aggiunge –. Come prima tappa, quindi, bisogna partire dal fare pace con sé stessi. Quando la si raggiunge, arriva come diretta conseguenza la felicità interiore. Il teatro comico, in tal senso, è la medicina che dà una risposta ai bisogni dell’essere umano sul tema delle relazioni sociali". Buonumore per sdrammatizzare e risate per spalancare le porte della serenità.

Il progetto è strettamente connesso ai corsi di teatro comico che Dalfiume tiene dal 2003 a Università Aperta di Imola: "Ideati non con la finalità di formare nuovi attori ma per fare stare bene le persone sviluppando in loro la capacità di gestire al meglio le relazioni umane – conclude –. Il teatro permette di raccontare e rappresentare sulla scena la vita sociale. Un tassello fondamentale per la crescita personale e comunitaria".

Da non perdere, poi, lo spettacolo del 28 febbraio alle 21 ‘La comicità ci fa stare bene’ con Dalfiume ed i suoi allievi, la conferenza ‘Sorridi con noi’ del 28 marzo e il concerto dell’11 aprile ‘Soirée Fabrizio De André’ con Natan Rondelli.