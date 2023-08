Stalker in azione a Dozza: Fermato dai carabinieri, finisce ai domiciliari

Ancora guai per un 47enne italiano arrestato dai carabinieri di Dozza.

Il fermo è arrivato in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto relativa all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle persone offese.

Il provvedimento era stato emesso per violazioni accertate alle prescrizioni già imposte nello scorso mese di aprile per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La precedente misura cautelare era scaturita da un’indagine dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, a seguito di violenze psicologiche e verbali che l’uomo aveva messo in atto nei confronti della compagna quarantenne e del figlio maggiorenne.

Un comportamento, a quanto pare, piuttosto recidivo per importunare la donna: prima con l’ausilio di dispositivi telefonici, poi addirittura di persona. È stato, però, il sospetto avvicinamento all’abitazione a far scattare l’allarme con l’attivazione del cosiddetto ‘braccialetto anti stalking’ in ben tre occasioni. Due nel mese di giugno, il 18 e il 27, e una il 7 luglio scorso. Da qui l’azione tempestiva dei militari dell’Arma che, una volta rintracciato l’individuo, lo hanno tratto in arresto.

Il 47enne è stato sottoposto alla nuova misura cautelare disposta dai giudici di Bologna con gli arresti domiciliari.

Il reato di stalking si configura quando qualcuno mette in atto molteplici condotte moleste e vessatorie; dopo anni di ‘latitanza’, questo reato è stato introdotto dal Parlamento nel 2009. E da allora quasi non passa giorno senza assistere a qualche operazione di polizia e carabinieri che su disposizione dei giudici fermano il persecutore di turno.