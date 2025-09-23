Stalkerizzata per oltre tre anni. La ex del compagno la minaccia: "Fino a 40 chiamate in poche ore"

"Mentre ero dai carabinieri ho ricevuto 40 chiamate in tre ore". Insulti, minacce, messaggi violenti, pedinamenti in auto, appostamenti sotto casa. E poi le chiamate all’avvocato e una missiva con scritto "devi morire". Uno stalking che è durato oltre tre anni, da giugno del 2022 a una settimana fa, il 16 settembre. Di mezzo due denunce e altrettanti patteggiamenti, un’indagine archiviata e poi riaperta. E la voglia di uscire da questa situazione. A vivere nel terrore c’è una giovane mamma imolese. Mentre dall’altra parte c’è un’altra donna, poco più che 40enne, anche lei madre ed ex fidanzata del compagno di Camilla (nome di fantasia). "Ho vissuto nel terrore, ho temuto per la mia incolumità. Sono arrivata ad alterare le mie abitudini di vita", racconta a il Resto del Carlino. Oggi, a distanza di quel maledetto giorno del 2022, Camilla si augura che questo incubo sia finito.

Intorno a metà giugno, quando la donna era con il compagno, viene a sapere dell’esistenza di un’altra donna, sulla quarantina, con cui l’uomo aveva avuto un rapporto in precedenza. A quel punto, durante la telefonata, Camilla si presenta e inizia a ricevere i primi insulti. Poi, un mese dopo, la situazione inizia ad aggravarsi. Le condotte persecutorie iniziano a diventare personali verso Camilla. "Chiamate in piena notte, messaggi contro me e lui, minacce, insulti. Poi, sono stata pedinata in auto ed è arrivata a inviarmi messaggi con un altro numero, di un suo figlio minorenne, dopo che l’avevo bloccata in ogni profilo e contatto", racconta la vittima dello stalking.

Camilla e l’altra donna avevano deciso di incontrarsi, con anche la presenza dell’uomo. Volano pugni, schiaffi e calci verso il coniuge da parte della sua ex. Camilla, nel frattempo è incinta e nel marzo del 2023 diventa mamma. Le minacce e gli atti intimidatori non si placano, la vittima inizia a farsi seguire dagli psicologi e così nell’ottobre di due anni fa la donna denuncia il tutto ai carabinieri. Ma in poco tempo la Procura di Bologna decide di archiviare. A quel punto, difesa dall’avvocato Alberto Padovani, c’è l’opposizione. Camilla decide anche di lasciarsi con l’uomo: "Pensavo che così la donna mi iniziasse a lasciar stare. Ma invece la situazione è peggiorata". A gennaio del 2024 allora la giovane mamma fa una seconda denuncia, ai carabinieri della stazione di Sesto Imolese. Il gip Maria Cristina Sarli, su richiesta del pm, a marzo fa scattare una misura cautelare nei confronti dell’altra donna, anche lei imolese ma residente in un altro comune in provincia di Bologna.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da Camilla, divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, obbligo di mantenersi ad almeno 500 metri di distanza e braccialetto elettronico. Tempo tre mesi, e a fine giugno dello scorso anno, arriva il patteggiamento a un anno dopo l’accordo fra accusa e difesa approvato dal giudice Letizio Magliaro. Non avendo precedenti, per la donna imputata c’è la pena sospesa. A ottobre, dalla Procura si esprimono anche sulla prima denuncia della donna. Il gip Domenico Truppa dispone la restituzione degli atti al pm per riaprire nuovamente le indagini. Fino ad arrivare a martedì scorso, quando l’imputata, difesa dall’avvocata Patrizia Marchi, ha deciso risarcire la vittima pagando 20mila euro a fronte del ritiro della denuncia.

"È stato un periodo veramente tosto che mi ha rovinato la vita. Ma ho avuto la forza di fare tutto. Ci sono i mezzi giusti, quando si vivono queste situazioni bisogna denunciare. E tra noi donne, non sempre, c’è solidarietà. Questa cosa mi ha devastata. Nonostante tutto io non ho odio e rancore verso di lei. Spero che la questione sia definitivamente chiusa", conclude Camilla emozionata.