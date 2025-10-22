Stasera allo Stignani arriva la ’Tosca’

Il sipario del teatro Ebe Stignani si alza per far rivivere uno dei capolavori più amati del melodramma: ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, opera di passione, coraggio e dramma intenso di scena questa sera alle 20,30 al Comunale di via Verdi. L’Orchestra Senzaspine torna protagonista sul palco imolese, confermando la collaborazione con la città e riportando l’opera dal vivo al centro della vita culturale locale. La produzione, firmata dal teatro Fanin in collaborazione con l’Orchestra Senzaspine, vede alla direzione il maestro Tommaso Ussardi e la regia di Salvatore Sito, con scenografie di Josephin Capozzi e Daniele Risi, luci di Matteo Risi e costumi di Silvia Lumes.

Sul palco, giovani interpreti daranno vita ai personaggi iconici: Laura Stella interpreta Floria Tosca, Kazuki Yoshida Mario Cavaradossi e Marzio Giossi il barone Scarpia, affiancati da Marco Gazzini, Manuel Pierattelli e Alessandro Branchi. Ambientata nella Roma del 1800, ‘Tosca’ racconta la storia di una donna che lotta per amore e dignità in un contesto di potere corrotto, trasformandosi in simbolo di resistenza e coraggio femminile. Momenti lirici indimenticabili come ‘Vissi d’arte’ ed ‘E lucevan le stelle’ accompagneranno il pubblico attraverso un dramma di passioni e intrighi che ancora oggi emoziona e interroga.

"Con questa Tosca, lo Stignani conferma il suo ruolo storico, portando sul palcoscenico orchestra dal vivo e cantanti emergenti in un titolo di travolgente intensità", sottolinea l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi. L’opera sarà sopratitolata da Fiadda Emilia Romagna per garantire l’accessibilità anche alle persone non udenti. Biglietti disponibili su Vivaticket e in biglietteria allo Stignani. Prezzi: 40 euro platea e palchi centrali, 35 palchi laterali, 25 galleria, 15 under 25.