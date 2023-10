Stasera la disfida garganello-tagliatella

Non solo in piazza Matteotti. L’edizione 2023 del Baccanale si snoda in vari punti della città. Tra gli appuntamenti odierni, da segnalare la possibilità di visitare dalle 15.30 alle 18.30 la mostra ‘Trecento anni fa alla tavola dei frati’ nella sede della sezione imolese dell’archivio di Stato (via Verdi, 6). A cura dell’associazione Ex allievi Scarabelli in collaborazione con Cristina Sanguineti e con lo studioso di pittura bolognese, Mirko Bonora. Alle 20 da Ristorico (via Emilia, 69) spazio alla ‘Disfida tra garganello e tagliatella’. La contesa tra le due paste della tradizione avviene sulla distanza dei tre condimenti diversi, ispiratati dal tema di Baccanale (‘mediterraneo’). I commensali saranno i giurati che alla fine decreteranno la vittoria. A cura della compagnia del Garganello, in collaborazione con il club di territorio del Touring Club Italiano. Prenotazione obbligatoria: 335 5856303. Costo 28 euro a persona.