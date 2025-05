Stati generali dei giovani. Confronti e dibattiti con i cittadini del futuro

"Giovani menti, idee senza confini": al via gli Stati Generali dei giovani di Medicina. L’amministrazione comunale, insieme alla Cooperativa Sociale Officina Immaginata, ha dato ufficialmente il via agli ’Stati Generali dei giovani di Medicina’. Un percorso partecipato, gratuito e articolato in quattro tappe, pensato per dare spazio e ascolto alle sensibilità, ai bisogni, ai desideri e alle aspettative delle giovani generazioni del territorio, nella fascia d’età tra i 14 e i 25 anni. L’iniziativa mette al centro la voce dei giovani, promuovendo un dialogo costruttivo e il coinvolgimento attivo dell’intera comunità educante: insegnanti, educatori, allenatori, operatori sociali, volontari, associazioni sportive e culturali, genitori e cittadini attivi. L’obiettivo è costruire, insieme, una visione condivisa del presente e del futuro, partendo dal contributo e dal punto di vista delle nuove generazioni.

La prima tappa si è svolta lunedì 12 maggio con l’evento di apertura riservato alle classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Applicate e del Professionale Commerciale di Medicina. La seconda tappa si terrà martedì, dalle 17 al Magazzino verde: dalle 17 incontro con i giovani tra i 14 e i 25 anni, dalle 20.30 incontro con la comunità educante. Entrambi gli appuntamenti saranno condotti da Stefano Laffi e mirano ad approfondire aspettative, bisogni e prospettive dei giovani e di chi li accompagna nella crescita.

La terza tappa mercoledì 11 giugno dalle 17 all’Hub Stazione Medicina dove si terranno i tavoli tematici di confronto, per lavorare su proposte e idee concrete che potranno diventare realtà nel corso di questo mandato amministrativo. La quarta e ultima tappa si svolgerà venerdì 27 giugno dalle 17 ai campi di beach volley, in collaborazione con Sandset. Sarà l’evento conclusivo, un momento di restituzione collettiva del percorso, con la presentazione dei risultati emersi durante le tappe precedenti e l’impegno dell’amministrazione comunale a darne seguito. La serata proseguirà con un torneo di beach volley aperto ai giovani, musica, DJ set, aperitivo e altre attività.

Zoe Pederzini