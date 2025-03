Stati generali della sanità in Consiglio

Stati generali della sanità in Municipio. Giovedì alle 16.45 seduta speciale del Consiglio comunale alla quale oltre agli eletti parteciperanno, tra gli altri, i sindacati, la direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola, il commissario straordinario dell’istituto Montecatone, Mario Tubertini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi. "La sanità è un pilastro essenziale della nostra comunità e oggi più che mai serve un confronto concreto per affrontare le criticità del settore – dice il sindaco Marco Panieri –. Il nostro impegno si concentra su temi fondamentali: il nuovo assetto di Montecatone, il rafforzamento della sanità territoriale, la tutela dell’autonomia dell’Ausl e il completamento delle opere finanziate dal Pnrr".

L’auspicio di Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale, è che "a partire dai nostri territori possa prendere corpo un nuovo patto politico e sociale in grado di superare divisioni ideologiche e avvicendamenti dei Governi così da garantire al sistema sanitario nazionale le risorse necessarie per tutelare i principi fondamentali di universalità, equità ed uguaglianza sanciti dalla nostra Costituzione". Secondo Nicolas Vacchi, vicepresidente del Consiglio comunale, la seduta di giovedì "deve essere un momento di approfondimento che è stato ampiamente voluto da molti gruppi consiliari e fortemente promosso da Fratelli d’Italia. E ci auguriamo – conclude – si possa intavolare un confronto costruttivo con tutte le forze istituzionali di maggioranza e minoranza".