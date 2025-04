Stazione, i lavori vedono il traguardo. Piazzale liberato dalle recinzioni

Prove di ritorno alla normalità in piazzale Marabini, davanti alla stazione ferroviaria, dove ieri mattina sono state rimosse, con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, le recinzioni del cantiere che era operativo ormai da settembre 2023. Restano da completare solo alcune rifiniture che, secondo quanto riferito dal Comune, saranno ultimate nelle prossime settimane.

L’intervento, frutto dell’intesa tra Rete ferroviaria italiana e Municipio, è parte di un investimento complessivo da 2,4 milioni di euro: 2,2 milioni di Rfi (contro gli 1,7 milioni previsti all’inizio) e 200mila euro del Comune. Il nuovo assetto comprende una corsia ‘kiss and ride’ per le soste rapide, una nuova postazione autobus, stalli per taxi e carico-scarico, una pista ciclabile e un’area bici rinnovata, con particolare attenzione all’accessibilità e alla sicurezza. In questo senso, sono stati realizzati scivoli nel sottopassaggio più larghi, in sostituzione di quelli installati alcuni mesi fa e finiti nel frattempo nel mirino di molti.

"Piazzale Marabini è il biglietto da visita della città, non solo in occasione di grandi eventi, ma ogni giorno per i tanti cittadini e pendolari – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Il ritorno alla piena fruibilità, pur con alcune rifiniture, limature e componentistiche ancora da completare nelle prossime settimane, è un’ottima notizia. Si tratta di un’opera che ci rende orgogliosi, simbolo di un lavoro portato avanti in stretta collaborazione tra enti e tecnici. Voglio ringraziare Rfi, tutti per la pazienza dimostrata in questi mesi".

L’intervento sarà definitivamente ultimato all’inizio di maggio. A quel punto, si terrà un momento ufficiale di inaugurazione, con la partecipazione delle autorità di Rfi, della Regione e del Comune per "celebrare insieme la nuova piazza – commentano dal Municipio –, finalmente restituita alla comunità".