Stazione, nuovo look. Taxi, sosta e sottopasso. Il lavoro è completato: "Ordine e funzionalità"

Mancano ancora, in prospettiva futura, un paio di tasselli importanti. E cioè la riqualificazione dell’immobile (oggi protetto dalle inferriate dopo le numerose irruzioni non autorizzate del passato) all’ex scalo merci e dei locali di fronte, quelli del fu dopolavoro ferroviario, nel frattempo diventati a loro volta meta di abusivi. Per il resto, però, il piazzale della stazione dei treni, area per la quale le forze politiche di opposizione sono tornate a chiedere nei giorni scorsi maggiore sicurezza dopo il caso del senzatetto accoltellato, si presenta finalmente sotto una nuova luce.

L’investimento complessivo di Rete ferroviaria italiana è stato di 2,4 milioni, con un contributo da parte del Comune di 200mila euro. L’intervento, al quale mancavano ormai da qualche settimana solo gli ultimi ritocchi, è stato illustrato ieri mattina dal responsabile Ingegneria e investimenti della direzione stazioni di Rfi, Antonello Martino, dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo.

Al nuovo parcheggio da 72 posti auto a pagamento, realizzato dal Comune nell’area dell’ex scalo merci e disponibile da dicembre (ancora desolatamente vuoto, ma presto potrebbero arrivare nuove strisce bianche), si aggiungono ora 152 stalli per biciclette e 21 per motocicli, oltre a una nuova pista ciclabile. Aree di sosta riservate sono poi state create per il servizio taxi, cui è stato destinato l’utilizzo di un nuovo fabbricato.

Realizzata anche una corsia ‘kiss and ride’ per chi deve lasciare o prendere i passeggeri in modo veloce. Create due nuove aree di sosta per disabili, oltre a spazi dedicati agli autobus, ai locali commerciali e ai mezzi della polizia ferroviaria.

Un altro intervento, piuttosto contestato al punto che ha portato Rfi a rivedere il progetto iniziale, ha riguardato l’accesso al sottopasso, con la realizzazione di una pensilina a copertura della scala di accesso e una rampa con doppio corrimano e doppio scivolo a norma per le biciclette. Riqualificati anche il marciapiede antistante la stazione e le aree verdi. Rinnovata infine l’illuminazione del piazzale della stazione e del viale Andrea Costa, in questo caso grazie all’ormai noto progetto di Hera e Comune.

"Questa riqualificazione rappresenta un passo importante nel progetto complessivo di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile della città – afferma il sindaco Panieri –. La nuova area esterna della stazione ferroviaria è ora più ordinata, accessibile e sicura. Piazzale Marabini, oggi, è una vera porta d’accesso a Imola, moderna e funzionale".

Soddisfatto anche Martino di Rfi: "I piazzali esterni e le zone immediatamente adiacenti rappresentano il collegamento con la città e sono luoghi di grande transito, per questo è importante migliorarne la qualità e il presidio. Le sinergie con le amministrazioni comunali sono fondamentali per raggiungere un risultato il più possibile in linea con le esigenze e le aspettative dei viaggiatori e dei cittadini".

Plaude all’intervento l’assessora Priolo, che parla di "esempio concreto della direzione verso cui andare: favorire una mobilità integrata, sostenibile e accessibile e che diventa– conclude – una vera e propria porta della città".

