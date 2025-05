Stazione rinnovata, FdI: "Siparietto grottesco"

Un "siparietto grottesco" che "quasi rasenta il ridicolo". La capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti, e il consigliere comunale meloniano Simone Carapia bollano così la presentazione dei lavori di riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria di lunedì scorso. Nel mirino dei due esponenti di opposizione finiscono rispettivamente l’assessora regionale alla Mobilità, Irene Priolo, e il sindaco Marco Panieri, entrambi presenti all’ideale taglio del nastro.

"L’investimento complessivo di Rfi è stato di 2,4 milioni di euro, con un contributo minimale da parte del Comune di 200mila euro, che presenziava in pompa magna con quasi tutta la Giunta, come se avesse messo l’intera posta – la lettura di Evangelisti e Carapia –. Parlare di rivoluzione che garantirà sicurezza e decoro, dove pochi giorni fa è avvenuto un fatto di sangue, ci lascia molto perplessi. La zona della stazione dei treni è alla totale mercé di nullafacenti, spacciatori e sbandati. E c’è ancora una situazione preoccupante all’ex dopolavoro ferroviario. Se poi aggiungiamo che la riqualificazione comprende anche un parcheggio a righe blu semivuoto, che ha fatto imbufalire i tanti pendolari che devono parcheggiare lontano per non pagare l’obolo, il cerchio si chiude".

Insomma, giudizio impietoso. "Sul Santerno l’importante è inaugurare, anche dopo un fatto di sangue e sparlando di sicurezza, ordine e degrado – concludono Evangelisti e Carapia –. Nonostante gli interventi, se si continua su questa strada del degrado il passo è breve ad arrivare a situazioni da Far West come quella dei giorni scorsi. E non ci sono inaugurazioni e siparietti che tengano".