Stefano e Martina al raduno scout in Corea del Sud

Due giovani del Gruppo Scout di Castel San Pietro, Martina Marrone e Stefano Romagnoli, sono in partenza per la Corea del Sud, dove parteciperanno al 25° Jamboree mondiale dello scoutismo e, prima di affrontare questa straordinaria esperienza, ieri pomeriggio (lunedì 24 luglio) hanno voluto fare visita al sindaco Fausto Tinti, accompagnati dai loro capi scout, per salutarlo e scattare una foto ricordo insieme. Martina, che ha 15 anni, parteciperà alla manifestazione in quanto appartenente al Reparto, mentre Stefano, che ne ha 18 ed è un ’rover’. Il Jamboree si tiene ogni 4 anni e raduna decine di migliaia di scout tra i 14 e i 17 anni da tutto il mondo. A questa 25° edizione, in programma dal 1° al 12 agosto 2023 e ospitata in Corea del Sud sono attesi tra i 30 ai 50mila partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi del mondo.