Sticchi Damiani: "Per il 2026 faremo di tutto"

Cauti segnali di apertura, dopo il pessimismo dei giorni scorsi, da parte del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, in merito al rinnovo del contratto del Gran premio del made in Italy e dell’Emilia-Romagna con la Formula 1.

"Imola è un circuito molto gradito ai piloti ed è iconico per il suo nome, per la sua storia e la sua localizzazione", afferma Sticchi Damiani al microfono de la ‘La Politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento.

"Abbiamo il 2025 garantito dal contratto ed è un punto di partenza – ricorda il presidente dell’Aci –. Si è parlato di un recupero del 2023 (edizione annullata per l’alluvione, ndr) nel 2026, in modo che si possano avere tutte le cinque edizioni contrattuali".

In questo senso, va detto che sia la Regione che il Con.Ami hanno già messo a bilancio i fondi (rispettivamente 5 e 2 milioni) per partecipare assieme al Governo e alla stessa Aci alla cordata da 25 milioni per tenere in riva al Santerno la gara in programma tra due anni. La vera sfida è però riuscire a strappare un rinnovo contrattuale di lungo periodo, che porti Imola e Monza fino al traguardo del 2030 attraverso una maxi-intesa da 300 milioni di euro complessivi (30 a Gp). Una corsa nella quale però, dopo un avvio in tandem, il circuito brianzolo sembra aver imboccato la strada della fuga solitaria.

"Ci rendiamo conto di rappresentare un’anomalia straordinaria, di cui andiamo orgogliosi", ragiona Sticchi Damiani. E aggiunge: "Siamo l’unico paese in Europa ad avere due Gran premi di Formula 1 e i problemi sono proprio in Europa, dove si deve contrarre il numero per aprire ad altri Paesi del mondo. Ci dovremo misurare con altri Gran premi europei e ci rendiamo conto che noi rappresentiamo la soluzione più facile per far quadrare i conti, ma questo non ci scoraggia. Faremo tutto il possibile – conclude il numero di Aci – perché tutto questo possa continuare".