Stignani e abbonamenti. Ecco il turno del martedì

Due giorni di campagna abbonamenti straordinaria per il teatro Stignani. Forte della grande risposta di pubblico alla stagione appena conclusa (1.775 abbonamenti, +23% rispetto all’anno precedente), il Comune ha infatti deciso di aggiungere il turno del martedì sera dall’autunno facendo così salire da sei a sette il numero complessivo delle recite per ciascuno spettacolo della stagione 2025-26. E così chi aveva un abbonamento per quest’anno avrà la precedenza nello scegliere un posto con ottima visibilità su una pianta completamente vuota: il prossimo fine settimana sarà riservato esclusivamente ai cambi di turno verso il martedì, con la biglietteria di via Verdi 1/3 aperta sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 9 alle 15.

Sarà possibile spostarsi al nuovo turno del martedì anche durante la campagna abbonamenti autunnale, di cui sono già state rese note le date: riconferme abbonamenti da domenica 19 a domenica 26 ottobre, cambiamenti di posto o turno (compresi quelli verso il nuovo turno del martedì sera) da sabato 1° a martedì 4 novembre, nuovi abbonamenti dall’8 al 12 novembre. "Il grandissimo aumento degli abbonati ci ha spinti ad aggiungere un nuovo turno il martedì sera – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – per accogliere, oltre agli abbonati, anche i tanti cittadini e non che si recano a teatro acquistando il biglietto per il singolo spettacolo".

Il cartellone dello Stignani conterà nove spettacoli e porterà a Imola titoli amati e artisti di primo piano da novembre 2025 a marzo 2026: Amadeus con Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli (18-23 novembre), Rumori fuori scena di Michael Frayn (16-21 dicembre), il musical Tootsie con Paolo Conticini (6-11 gennaio), Totò e Vicé per la regia e interpretazione Enzo Vetrano e Stefano Randisi (13-18 gennaio), I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco Branciaroli (27 gennaio - 1 febbraio), Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo (10-15 febbraio), La guerra com’è dal libro di Gino Strada con Elio Germano (23 febbraio - 1 marzo), La cosmicomica vita di Q da Italo Calvino, di e con Luca Marinelli (10-16 marzo) e Il gabbiano di Cechov con Giuliana De Sio e Filippo Dini (24-30 marzo).