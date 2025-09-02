Stignani, la serata d’oro. Il trionfo di Cerasuolo, una festa senza fine: "Sogno che si avvera"

La medaglia d’oro di Simone Cerasuolo illumina lo Stignani. Il teatro comunale ha celebrato ieri sera il nuotatore imolese che ha portato il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale dei 50 rana. L’evento, organizzato dal Comune insieme a Imolanuoto, ha trasformato la sala in un abbraccio collettivo, tra applausi, emozione e orgoglio per il risultato storico raggiunto dal ventiduenne campione del mondo.

"Il primo pensiero dopo la vittoria? Sono impazzito di gioia – racconta Cerasuolo dal palco dello Stignani –. Fin da bambino sognavo di vivere un momento così. Se ci ripenso, mi viene la pelle d’oca. La mia famiglia ha fatto tanti sacrifici per portarmi in piscina già da piccolo. E avere un obiettivo così importante mi ha aiutato a raggiungere il traguardo. Spero che sia solo la prima medaglia di una lunga serie".

Il futuro si annuncia infatti ricco di sfide, con tanti rivali forti pronti a dare la caccia al campione imolese nelle prossime competizioni.

"Al momento non ho pressioni per il futuro, di qui in avanti dovrò essere bravo a tenere indietro gli avversari in vista del prossimo Mondiale – spiega Cerasuolo –. Mi sento fortunato perché vivo il nuoto come pura emozione, non come un lavoro. Ci saranno momenti negativi, ma saranno la base per andare avanti. E ora andiamo avanti per raggiungere i giochi olimpici di Los Angeles".

Il 30 luglio a Singapore, Cerasuolo si è imposto con il tempo di 26"54, diventando il primo italiano di sempre a conquistare l’oro in questa specialità. Una vittoria che ha segnato un passaggio generazionale nel nuoto azzurro e che ieri è stata festeggiata tra i suoi amici, compagni di squadra, allenatori e cittadini accorsi numerosi per applaudirlo dal vivo.

Il percorso di Cerasuolo, cresciuto nella squadra dell’Imolanuoto e attualmente in forza alle Fiamme Oro, è stato ricordato attraverso immagini e momenti della sua carriera, a partire dalle prime bracciate nella piscina del PalaRuggi fino all’impresa mondiale. La presenza del tecnico Cesare Casella ("Le emozioni quando si è accesa la luce della vittoria sono state super") e del presidente della società Mirco Piancastelli ha sottolineato il valore della sua formazione e della dedizione che lo ha portato a raggiungere il successo. Sorrisi ed emozioni anche per la presenza in sala dei genitori.

La città ha accolto il suo campione come un simbolo di impegno e radici profonde. Il ritorno trionfale a Imola all’inizio di agosto, con la medaglia d’oro al collo nella sua piscina di formazione, aveva già acceso l’entusiasmo della comunità. La serata di ieri ha consolidato quell’orgoglio: un momento di festa condiviso, in cui Imola si è stretta attorno a un atleta che ha scritto una pagina storica dello sport italiano.

"Il video della gara lo abbiamo visto e rivisto: riempe i nostri cuori", le parole del sindaco Marco Panieri dopo la proiezione del trionfo di Cerasuolo sul grande schermo dello Stignani.

Nell’incontro con i giornalisti nel Ridotto del teatro, prima dell’evento, il direttore tecnico della Nazionale di nuoto, Cesare Butini, fissa l’orizzonte alle Olimpiadi di Los Angeles: "Simone nel 2028 avrà 25 anni, sarà nel pieno della maturità fisica. Avremo una grande squadra per puntare in alto. Lui mi ha sempre dato l’impressione di essere buono e generoso, rispondendo sempre ‘presente’ alle occasioni importanti. Quest’anno ha fatto un passo in avanti".

A Imola anche Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche sportive della Regione, che sottolinea come quella di Cerasuolo sia "una medaglia figlia del sacrificio, dell’impegno e del talento. E il fatto che l’abbia vinta un atleta di casa nostra è un traguardo eccezionale". Un risultato "non arrivato per caso – sintetizza il già citato Piancastelli, presidente di Imolanuoto –, ma frutto di grande lavoro e di tanti altri fattori che combinati insieme portano ad avere successo".