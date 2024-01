Stignani, riparte la stagione di Erf. Sul palco il ‘Trio from Villa Musica’

Ripartono sabato alle 21, con il prestigioso ‘Trio from Villa Musica’, i concerti della stagione musicale al teatro Ebe Stignani a cura di Emilia Romagna Festival.

Villa Musica, da cui proviene questo trio, è una meravigliosa Accademia di Alta Formazione Musicale di Magonza, in Germania, da sempre impegnata nella preparazione di giovani musicisti provenienti da ogni parte del nostro continente. Da quei corsi, tenuti sempre da grandi maestri, sono usciti molti giovani che si sono inseriti subito nella dimensione professionale, lavorando soprattutto nella musica da camera, ossia in piccoli ensemble dove il livello professionale individuale e la ricerca dell’insieme rappresentano gli obiettivi essenziali.

Il ‘Trio from Villa Musica’ che si esibirà sul palco imolese, è, infatti, composto da allievi e docenti dell’Accademia Villa Musica: il grande maestro Alexander Hülshoff al violoncello insieme a due giovani e talentuose musiciste con già alle spalle un’importante attività concertistica, Cosima Soulez Larivière al violino e Kasumi Yui al pianoforte.

Insieme presenteranno un concerto tanto difficile quanto intrigante, con un programma che spazia su diversi stili e provenienze, coprendo un secolo di musica di area tedesca, con Beethoven e Brahms, francese con Saint-Saëns e italiana con Giuseppe Martucci.

Colonne portanti del programma sono i due trii per violino, violoncello e pianoforte, ovvero, le 10 variazioni di Beethoven e il trio op. 8 di Brahms. Oltre questi due trii, il concerto prevede altri due brani in duo, il Rondò Capriccioso per violino e pianoforte di Camille Saint-Saëns, scritto nel 1863 e dedicato al celebre violinista Pablo de Sarasate, e l’Allegro op. 69 di Giuseppe Martucci per violoncello e pianoforte, terzo brano di tre pezzi scritti dal compositore italiano nel 1888.

Parte integrante della stagione invernale al teatro Stignani è il progetto ‘Musica a 1 euro’, a coronamento della stagione ERF#StignaniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole imolesi fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di un euro.

La proposta prevede inoltre incontri-concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.