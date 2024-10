Stignani, spazio al contemporaneo. Nasce il cartellone ‘Altri percorsi’

Spettacoli di prosa, drammaturgia contemporanea, favole per i piccoli, rassegne dialettali e musica. Con nomi in cartellone, già annunciati in precedenza, come Virginia Raffaele, Neri Marcorè, Ambra Angiolini, Simone Cristicchi, e Serra Yilmaz. Questo, in sintesi, è il cartellone delle rassegne dei teatri di Imola, in una stagione ricca di novità. "Quest’anno si presenta con un calendario attento, che vuole mettere insieme le generazioni più disparate" ha detto il sindaco Marco Panieri presentando la stagione.

Partendo dalla stagione di prosa al teatro ‘Stignani’, il cartellone degli otto spettacoli previsti per la stagione 2024/25 si apre con ‘Re Lear’ di Shakespeare, dal 20 al 24 novembre: sul palco Elio De Capitani, Elena Ghiaurov e Elena Russo Arman. Si prosegue con ‘Il calamaro gigante’ con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, regia di Carlo Sciaccaluga (4-8 dicembre). Terzo appuntamento di prosa con ‘Sherlock Holmes – il musical’ (3-7 gennaio), con Neri Marcorè. Seguirà ‘Magnifica Presenza’ (15-19 gennaio) diretto da Ferzan Ozpetek e con Serra Yilmaz, Tosca d’Aquino e Federico Cesari. Poi, ‘La madre’ diretto da Marcello Cotugno (29 gennaio-2 febbraio. Dal 19 al 23 febbraio, ecco invece ‘Oliva Denaro’ con Ambra Angiolini, tratto dal romanzo di Viola Ardone. Seguirà ‘Arlecchino’, dal 5 al 9 marzo di Marco Baliani con Andrea Pennacchi e ‘Lungo viaggio verso la notte’ (1-6 aprile) di e con Gabriele Lavia.

La campagna abbonamenti si terrà dal 20 al 27 ottobre per le conferme e dal 9 al 12 novembre per chi desidera diventare abbonato. L’11 e il 12 novembre saranno dedicati ai nuovi abbonamenti per gli under 20, con un prezzo ridotto di 70 euro. Fuori abbonamento, c’è lo spettacolo ‘Samusà’ di Virginia Raffaele, dal 12 al 14 dicembre. Al momento esaurito, nelle sere di spettacolo, dalle 19 alle 21 saranno messi in vendita eventuali biglietti rimasti per rinunce.

La prosa non sarà però l’unica rassegna protagonista di quest’anno. Inizia infatti ‘Altri percorsi allo Stignani’, un cartellone dedicato alla drammaturgia contemporanea, in collaborazione con ‘Accademia Perduta’. La rassegna comincia il 6 febbraio con lo spettacolo di e con Simone Cristicchi, ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’. Il 27 febbraio sarà la volta di ‘Autoritratto’ di Davide Enia. Si prosegue il 14 marzo con Arianna Safonov e lo spettacolo comico ‘Fiabafobia’. La rassegna si chiude con ‘La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza’, commedia nera scritta da Alberto Fumagalli. Il biglietto è di 18 euro (25 per Cristicchi), con la possibilità di abbonarsi alle quattro date (65 euro intero, 45 euro under 20), sottoscrivibili 11 e 12 gennaio.

Confermata per il terzo anno, sempre con Accademia perduta la rassegna ‘Favole all’Osservanza’, con otto spettacoli domenicali pensati per i più piccoli dal 17 novembre al 16 marzo, e la stagione concertistica invernale dell’ERF con dieci concerti allo Stignani. Anche la rassegna ‘Orizzonti’ del T.I.L.T. con cinque spettacoli (tra il 21 dicembre e il12 aprile) e le filodrammatiche della C.A.R.S. continuano la loro programmazione. Il Gala di Capodanno in Danza con ‘Il Lago dei Cigni’ chiude l’anno con due spettacoli il 31 dicembre, alle 17 e 21.30, al teatro Stignani. "Una richiesta del pubblico che ha sempre apprezzato e che non potevamo non accontentare" ha dichiarato il direttore Luca Rebeggiani.

Francesca Pradelli