Stop ai bonus Più opportunità con l’autonomia

Marco

Signorini

Il governo, come conferma la decisione presa nelle ultime ore relativamente al Superbonus, ha dimostrato di avere il coraggio delle proprie scelte. Stesso coraggio che ha dimostrato con il taglio del reddito di cittadinanza e lo stop ai contributi che calmieravano il costo dei carburanti. Manovre in apparenza impopolari, ma prese con tutta probabilità per mettere in cantiere quelle riforme strutturali (il fisco in primis) che necessitano di una quantità notevole di fondi per avere un effetto evidente sulle tasche dei cittadini.

Uno dei problemi che affliggono il nostro Paese è infatti il desiderio dei politici di accontentare tutti per poi, in fin dei conti, non accontentare nessuno.

Bonus accessibili per pochi, detrazioni a pioggia che si riducono a pochi euro e contributi una tantum sono, in sostanza, soltanto un modo

per fare arrabbiare (ancora di più) chi non li intasca senza tra l’altro cambiare la vita a chi li percepisce. Forse è per questo che, dal 1994, nessuna coalizione è mai stata riconfermata al governo.

Insomma, serve un cambio di passo vero e la speranza è che l’esecutivo in carica stia agendo per questo. Non sarà facile perché, a partire dallo spinoso Superbonus, ci sono aziende e famiglie che rischiano grosso e non si possono lasciare sole.

Di sicuro, ad ogni modo, una grande riforma del fisco non può tralasciare il ruolo fondamentale dei territori nella gestione dei fondi e un’autonomia che funzioni veramente può essere l’occasione per evitare sprechi e redistribuire il denaro che avanza ai pilastri del nostro Paese: le famiglie e le imprese che creano lavoro.