Stop ai bonus Più opportunità con l’autonomia

Marco Signorini

Sono i timonieri dei loro paesi e, ormai da anni, guidano una nave perennemente in tempesta. La vita dei sindaci non è certamente tra quelle più facili e, a confermarlo, è la fatica che fanno i partiti a trovare personalità pronte a prestarsi alla politica, soprattutto nelle comunità di piccole e medie dimensioni. I primi cittadini del circondario, nei mesi segnati da inflazione e rincari energetici, sono riusciti a non lasciare ’da soli’ i cittadini più fragili, ma è evidentemente che, senza l’aiuto del governo, con bilanci sempre più ridotti all’osso e ’bollettoni’ che riguardano anche la pubblica amministrazione, i miracoli non si possono fare.