Stop ai rifiuti ’alluvionati’ Hera avvia la ’fase 2’

E’ terminata la raccolta straordinaria casa per casa dei materiali ingombranti, dei rifiuti elettrici o elettronici e indifferenziati danneggiati dalle alluvioni e inizia il progressivo rientro alla normalità dei servizi ambientali nei territori del bolognese e dell’imolese colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo del mese di maggio. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, Hera ha previsto un servizio ordinario potenziato per la raccolta dei rifiuti che inizierà domani, martedì 6 giugno. Nelle zone dove entra in vigore il servizio ordinario potenziato, non sono più ammessi conferimenti su strada. Il servizio ordinario potenziato di raccolta dei rifiuti prevede per tutto giugno il ritiro degli ingombranti su appuntamento senza limiti di pezzi né di quantità. Il ritiro si prenota come sempre al numero del Servizio Clienti di Hera 800.999.500, gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; il sabato dalle 8 alle 18.

IL FRONTE VIABILITÀ

Sono intanto terminate le opere di consolidamento in urgenza del Ponte di via Fiagnano, con il

completamento della soletta dell’arcata 4 che era stata parzialmente distrutta dalle piene dei giorni scorsi. Fino alla presa definitiva delle strutture in calcestruzzo di tamponamento e consolidamento, verosimilmente fino alla prossima settimana, il ponte rimarrà accessibile al solo traffico leggero (veicoli sotto il 35 quintali). Dopo verrà riaperto anche al traffico pesante.

Mentre i militari dell’Esercito proseguono a buon ritmo le lavorazioni sulla provinciale 34 ‘Gesso’, con l’alternativa di passaggio alla strada ostruita dalle frane che prende forma, è previsto per oggi l’ennesimo sopralluogo dei tecnici sulla SP33 ‘Casolana’. La volontà è quella di analizzare in modo preciso la fattibilità di un bypass sull’arteria e le condizioni generali dell’asse di collegamento tra la vallata del Santerno e Casola Valsenio apparse piuttosto critiche fin dal principio dei disagi. Con risorse centellinate a disposizione, e in questo senso una celere nomina del commissario per la ricostruzione potrebbe sbloccare lo stallo, vanno valutati bene tutti gli aspetti. Dagli spazi disponibili alla portata dei terreni che, in futuro, verrebbero sollecitati anche dal traffico dei mezzi pesanti. Ruspe del nucleo specializzato dei pompieri, con squadre arrivate da Lazio, Liguria e Campania, all’opera anche in via Campiuno, Carseggio e via Monte la Pieve. La Festa del Tortellino di Borgo Tossignano, intanto, ha chiuso i battenti dopo un mese intenso a supporto del personale impegnato a fronteggiare l’emergenza. Sono stati più di 1200 i pasti preparati dai volontari per gli uomini schierati in prima linea nelle fasi di soccorso.