"Stop al consumo del suolo"

L’ondata di piena del Santerno, che nei giorni scorsi ha interessato parte dell’area circondariale causando diversi danni, ha riportato all’attualità il tema del consumo di suolo. Così Federico Squassabia e Annalisa Neri del gruppo consiliare ‘Mordano- Bubano pensiamo al futuro’ vanno all’attacco: "Mordano maglia nera per consumo di suolo tra i comuni del Circondario – scrivono in una nota i due –. I dati resi noti dall’Ispra non ci stupiscono perché ribadiscono una situazione già conosciuta da tempo. Un quadro che abbiamo avuto modo di sottolineare più volte dal 2019 ad oggi". Poi l’affondo: "Un problema che l’amministrazione mordanese, con la maggior parte dei consiglieri comunali, non percepiscono come urgenza nonostante le continue criticità idrogeologiche – continua lo scritto –. La nostra mozione sul consumo di suolo, presentata nello scorso settembre, è stata respinta con due voti favorevoli, un astenuto e tutti gli altri contrari". Un documento con il quale il gruppo chiedeva di non considerare ulteriori consumi di suolo vergine e la riduzione dell’impermeabilizzazione sui parcheggi previsti dal piano triennale delle opere pubbliche in via Fluno e in località Montebottone. Ma anche la rivalutazione delle urbanizzazioni proposte dalla Cti in zona San Francesco e Selice, in modo da minimizzare le possibili criticità di accumulo acque in occasione di precipitazioni estreme, e la presa in considerazione di possibili operazioni di desigillazione.

m .g.