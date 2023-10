Stop al ponte, i percorsi da seguire

Secondo giorno di chiusura per il ponte di viale Dante. Dopo le lunghe code attorno al PalaRuggi nel tardo pomeriggio di lunedì (lo stop al traffico con relativa istituzione del senso unico in via Pirandello era scattato attorno a mezzogiorno), ieri per le auto dirette verso la zona industriale mattinata senza particolari criticità. L’auspicio è che, una volta digerita la novità, anche la situazione della viabilità a fine giornata migliori.

Fino a metà dicembre, via Graziadei all’altezza con via Manzoni, alla rotonda del Marinaio, non sarà infatti percorribile in direzione piscina-viale Dante e sarà anche bloccato l’accesso da via Tabanelli su via Graziadei. Chi proviene da Ravenna, deve dunque seguire il percorso alternativo lungo le vie Manzoni, Leopardi, Machiavelli, Zappi e Boccaccio.

È invece sconsigliato cercare di tagliare immettendosi direttamente su via Oriani. Transitando davanti alla piscina e al palazzetto, si rimane imbottigliati tra le auto dei tanti frequentatori del complesso sportivo.

Ed è proprio quello che è accaduto lunedì pomeriggio, come qualcuno ha giustamente fatto notare via social sia sulla pagina Facebook del nostro giornale che su quella del sindaco Marco Panieri.