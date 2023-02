Stop al tennis, Lega e FdI all’attacco Panieri: "La Formula 1 ha la priorità"

di Enrico Agnessi

"Sarebbe stato un danno irreparabile non solo per l’Autodromo e per la città, ma anche per l’Emilia-Romagna e per l’Italia, se non si fosse potuto svolgere il Gran premio di Formula 1". Non ci prova nemmeno, il sindaco Marco Panieri, a rispedire dall’altra parte della rete le pallettate che gli arrivano dai banchi dell’opposizione. Nel momento in cui la vicenda dell’annullamento del torneo di tennis in Autodromo ‘sfrattato’ dal Circus arriva in Consiglio comunale, il primo cittadino rimanda a tempi migliori ogni eventuale attribuzione di responsabilità. E a costo di uscire politicamente sconfitto dal dibattito di ieri pomeriggio in Aula, davanti alla minoranza che gli chiede legittimamente conto di chi pagherà i danni in caso di sconfitta di Formula Imola in tribunale e inchioda la Giunta alle proprie responsabilità, difende un principio: quel Mondiale inseguito per quasi 15 anni vale oggi più di ogni altra cosa; e non solo per l’Autodromo.

"Si stava parlando di spostare con la forza i team della Formula 1 e non consentire lo svolgimento del Gran premio", protesta Panieri, non prima però di aver accusato i promoter di Cc Lab di aver "affievolito ogni collaborazione organizzativa di carattere esecutivo e logistico" già la scorsa primavera (nonostante quella con Formula Imola fosse un’intesa commerciale e non un semplice contratto di locazione del circuito) e di aver poi "alzato un muro" una volta saputo che la gara iridata si sarebbe disputata il 21 maggio di quest’anno.

Il resto è un copione già scritto, che infatti il primo cittadino riporta a voce da una nota simile a quella diramata nei giorni scorsi da Formula Imola. E cioè: i due eventi, secondo Comune e Autodromo, sono ancora compatibili (il problema è che nel contratto viene assicurato al tennis l’utilizzo esclusivo del circuito), e dunque è una "decisione unilaterale" quella di Cc Lab di rinunciare.

Materiale per gli avvocati. Oltre alla certezza di dover rinunciare ai 200mila euro di affitto del circuito e alla percentuale sugli incassi dell’evento con Matteo Berrettini e altri big del tennis, il rischio per l’Autodromo è però di dover far fronte a una richiesta di risarcimento a sei cifre. Pagherebbe Formula Imola, quindi Con.Ami, quindi i cittadini. Lo sa bene anche la maggioranza, che dal Consorzio dei 23 Comuni vorrebbe più soldi per aiutare le famiglie a pagare le bollette. E che non a caso rimane fuori dalla polemica portata in Aula da Lega e Fratelli d’Italia. L’unico a non rispettare la consegna del silenzio è alla fine Filippo Samachini (Imola Coraggiosa), che interviene anche lui per ribadire l’appeal planetario sul quale può contare oggi la F1.