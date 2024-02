Stop alla violenza di genere. In mostra gli abiti indossati dalle donne vittime di stupro

"Com’eri vestita?". E’ questo il titolo della mostra che inaugura oggi alle 19 in Municipio, e che si rifà alla domanda che ancora oggi troppo spesso si sentono rivolgere in tutte le lingue del mondo le donne che hanno subito uno stupro. La mostra verrà simbolicamente inaugurata in sala consiliare, dove proprio alla stessa ora, le 19, è previsto l’ultimo consiglio comunale del mese, consiglio che si aprirà per l’occasione con un "punto zero" dedicato proprio alla stessa mostra, e che farà così slittare l’inizio della trattazione degli altri punti all’ordine del giorno alle 19.30.

"L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Giulia Naldi -, è mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere e sul fenomeno purtroppo tutt’ora attuale della vittimizzazione secondaria, ossia di una cultura in cui gli abusi di genere sono spesso normalizzati incoraggiati e giustificati spesso con l’atteggiamento della donna che subisce la violenza. Proprio per questo si punta l’attenzione sui vestiti. L’esposizione dei capi d’abbigliamento indossati dalle vittime non può che suscitare l’amara considerazione che fa da sottotitolo alla mostra: ‘Se solo fosse così semplice, se solo potessimo mettere fine allo stupro semplicemente cambiandoci d’abito’".

L’organizzazione della mostra ha visto in prima linea, oltre all’amministrazione comunale, l’associazione PerLeDonne. Alla presentazione parteciperanno l’assessore Naldi e Cristina Zanasi, presidente dell’associazione PerLeDonne odv., e interverranno il sindaco di Castel San Pietro Fausto Tinti, Beatrice Poli, sindaca delegata del Nuovo Circondario Imolese alle Pari Opportunità, il Maggiore Andrea Oxilia, Comandante dei Carabinieri di Imola e di Barbara Lori, assessore alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna. Ideata in collaborazione con l’Università del Kansas e allestita da associazione Liberi Libri, Casa delle Donne Cad, Associazione Cerchio degli Uomini, "Com’eri vestita?" sarà visitabile fino al 9 marzo con ingresso libero lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13, martedì e giovedì dalle 8 alle 18,30. Nei prossimi giorni, poi, verranno organizzati due momenti di riflessione nell’ambito della mostra, entrambi a cura di Katiuscia Brini dell’associazione PerLeDonne che prendono spunto dalla presentazione di due libri: venerdì alle 18 "I fiori di Kalia" di Gloria Nobili, e martedì alle 18 "L’uomo del sogno" di Miriam Schiavina.

Claudio Bolognesi