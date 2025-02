"Stop alle auto in sosta selvaggia"

"Ho chiesto all’Amministrazione comunale di vietare l’accesso a tale area agli autoveicoli. E il Municipio, condividendo le mie sollecitazioni, mi ha comunicato la volontà di intervenire". Così il consigliere comunale Daniele Marchetti (Lega), sull’area verde adiacente al complesso commerciale tra le vie Serraglio e Selice, impropriamente utilizzata come parcheggio da molti clienti delle attività presenti. "Questa situazione, soprattutto nei giorni di pioggia, comporta il trasporto di fango sulla carreggiata", osserva l’esponente di opposizione che, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni ritenute "condivisibili", ha chiesto (e ottenuto) rassicurazioni dalla Giunta.

"La presenza di fango sulla strada non solo compromette il decoro della zona, ma riduce anche la sicurezza stradale – spiega Marchetti –. Non vi è alcuna intenzione di penalizzare le attività commerciali presenti, che rappresentano un’importante fonte di occupazione; ma piuttosto di incentivare l’utilizzo degli stalli già realizzati lungo la via o del parcheggio situato sul retro del complesso commerciale. In questo modo si garantirebbe una buona accessibilità alle attività economiche, assicurando al contempo decoro e sicurezza stradale".