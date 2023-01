Il Comune aderisce alla campagna ‘Stop alle bombe sui civili’, promossa e coordinata dall’Anvcg (Associazione nazionale vittime civili di guerra) e dall’Anci. Domani dalle 18 alle 21, nell’ambito dell’iniziativa prevista in occasione della celebrazione della sesta ‘Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo’ istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2017, verrà illuminato con un fascio di luce blu un tratto del selciato di piazza Matteotti. La giornata di domani sarà densa di significato. Coinciderà infatti con l’80esimo anniversario dall’inizio della Guerra di Liberazione, che per la popolazione italiana ha segnato anche l’inizio del periodo più duro del secondo conflitto mondiale con migliaia di vittime tra i civili in tutti i comuni. Inoltre, si celebrerà in un momento in cui nel continente europeo è in corso il drammatico conflitto tra Russia e Ucraina.