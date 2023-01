Stop alle parole Occorrono aiuti in tempi rapidi

Valentina

Borghi*

arrivo del maltempo, con freddo e gelo notturno, rischia di bruciare fiori e gemme di piante e alberi con pesanti effetti sui prossimi raccolti e sul carrello della spesa. Una criticità successiva a quel caldo anomalo che ha favorito il risveglio vegetativo anticipato di noccioli, pesche, ciliegie, albicocche e mandorle. Una situazione che aggrava il bilancio dei danni causati da un’ondata di fenomeni avversi abbattutisi sul Paese. Eventi estremi e violenti che provocano criticità dirette su quei terreni secchi, provati dai lunghi periodi senza precipitazioni, che non riescono ad assorbire l’acqua. Flussi che poi tendono ad allontanarsi per scorrimento con frane e smottamenti che compromettono colture e viabilità. L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. I danni provocati dalla siccità e dal maltempo hanno superato nel 2022 i 6 miliardi. A tutto questo aggiungiamo i rincari energetici che hanno un doppio effetto negativo: riducono il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie e fanno lievitare i costi delle imprese già molto rilevanti per il comparto agroalimentare durante l’inverno. Aumenti che si riflettono su tutta la filiera e riguardano sia le attività agricole che quelle dedite alla trasformazione ed alla distribuzione. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti all’anno. Davanti a questi numeri, e a questo quadro, non occorrono più parole ma interventi di sostegno al settore celeri e decisi.

*Presidente Coldiretti Bologna