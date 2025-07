Storia della psichiatria . Museo all’Osservanza pronto in primavera : "La memoria sia viva"

Presentazione del progetto definitivo dell’allestimento tra settembre e ottobre. E inaugurazione entro fine marzo 2026. Passo in avanti verso il nuovo spazio dedicato alla storia della psichiatria imolese nei padiglioni 10 e 12 dell’Osservanza.

Svelato ieri il nome e il logo della struttura, che ospiterà in futuro anche la sede del Circondario, la cui identità è stata costruita in questi mesi proprio dall’ente di via Boccaccio con il supporto della cooperativa Hibou Heritage & Digital Humanities attraverso un percorso nel segno della partecipazione, della memoria collettiva e dell’innovazione culturale. Il nuovo spazio si chiamerà Limi, acronimo di ‘Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi’.

Ricordi personali, oggetti di vita quotidiana, materiali d’archivio, racconti di cura, lavoro, sofferenza e umanità: sono questi i tasselli che andranno a comporre il mosaico della memoria degli ospedali psichiatrici della città. Si è infatti conclusa con numeri significativi la campagna di raccolta di contenuti promossa dal Circondario e curata da ‘Bam! Strategie Culturali’ nell’ambito del progetto ‘La città dei matti’, con l’obiettivo di alimentare il processo di co-progettazione del laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi.

Avviata il 24 febbraio e conclusa il 30 aprile, la campagna ha coinvolto attivamente circa 100 persone, di cui 74 hanno lasciato un contributo tra contenuti digitali e testimonianze durante l’evento pubblico del 28 marzo. L’iniziativa si è articolata in due principali canali: una piattaforma online (www.cittadeimattilab.it) che ha raccolto oltre 500 utenti attivi e un incontro dal vivo molto partecipato, con oltre 50 persone coinvolte nei tavoli di lavoro tematici all’Osservanza.

Un patrimonio variegato e profondo che include esperienze di lavoro nel complesso manicomiale, ricordi familiari, materiali provenienti dai laboratori artistici, e voci di medici e operatori sanitari del periodo post-riforma Basaglia. Parte delle persone che hanno aderito al percorso sono state ricontattate per raccogliere e digitalizzare i materiali proposti e approfondire i contenuti in vista dell’eventuale inserimento nell’allestimento museografico, fisico e digitale. Gli incontri individuali, organizzati da Hibou Heritage & Digital Humanities, cooperativa incaricata della progettazione espositiva del nuovo laboratorio museale, si stanno svolgendo in queste settimane. Le interviste audio e video, gli oggetti, le fotografie, le pagine di diario, costruiscono un racconto personale e collettivo allo stesso tempo. Ogni incontro mostra una pagina diversa, sono testimonianze biografiche, familiari, storie di lavoro, riflessioni aperte che entrano in dialogo con i risultati della ricerca storica e archivistica per dare forma a un percorso condiviso, che restituisca con rispetto e profondità la complessità della storia dell’Osservanza, del Lolli e delle altre istituzioni manicomiali imolesi.

"Il percorso che stiamo facendo ci sta restituendo una narrazione collettiva da cui emerge quanto la storia dei manicomi sia intimamente legata alla nostra storia e quanto sia importante che questo luogo sia memoria viva, capace di offrire chiavi di lettura per leggere il presente della salute mentale – commenta la vicesindaca Elisa Spada –. Il nome scelto, Limi, rappresenta la volontà che il luogo sia vivo, fucina di sperimentazioni e di confronti e dialoghi fra il ricordo di ciò che è stato il passato, il presente ed un futuro dove la persona, con i suoi bisogni, deve sempre più tornare al centro del dibattito pubblico".