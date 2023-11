Storia in scena a Castel del Rio. Ecco i filmati di ‘Italian Victory’

A Castel del Rio è pronto un altro appuntamento con la grande storia legata al passaggio della Seconda Guerra Mondiale sul territorio. Domani dalle ore 20.30 presso la Sala Magnus di Palazzo Alidosi, ecco ‘Italian Victory 1944-45’. L’evento, organizzato dal municipio guidato dal sindaco Alberto Baldazzi con il contributo del Museo della Guerra, è basato sul progetto alimentato dall’associazione Senio River 1944-1945 che ha rispolverato e riattualizzato le riprese dimenticate dei cameraman alleati. Il tutto per confezionare una rassegna di proiezioni ed incontri, curati da Marco Dalmonte e Candido Parrucci, con immagini sempre diverse e materiale inedito.

"Altri 3-4 minuti di pellicola in cui si vede il generale Mark Clark all’interno di Palazzo Alidosi – anticipa il primo cittadino Baldazzi -. Si tratta di uno dei momenti storici più drammatici del secolo scorso per il nostro paese. Dopo l’occupazione tedesca, infatti, arrivarono le truppe inglesi Commonwealth per un lungo periodo di convivenza forzata con la popolazione locale che durò dall’ottobre 1944 all’aprile 1945". Non solo. "Meteo invernale inclemente, penuria di viveri e difficoltà economiche caratterizzarono quei mesi – continua -. Per non parlare di quel fronte posizionato a metà della vallata che, di fatto, isolò Castel del Rio dai collegamenti con la città di Imola. Gli alidosiani, però, diedero prova di grande pazienza". E ancora: "Un contesto drammatico che oggi possiamo conoscere e rivivere anche attraverso questi filmati – conclude Baldazzi -. Fonti preziose per dare un riscontro di veridicità alla storia che ha pagine decisamente complesse per quanto riguarda l’autenticità di alcuni fenomeni avvenuti nelle realtà locali".

Mattia Grandi